瑞士百達陳東︰消費復甦存兩大阻力 名家專區 2022/06/16 分享： 分享： 4至5月期間，上海等城市實施嚴格的防疫措施，拖累4月內地多項關鍵經濟數據表現。國務院其後宣布將從六方面推33項穩經濟措施，努力推動經濟回歸正常軌道。 瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東在接受本報專 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 普徠仕：亞洲固定收益資產吸引 2022/06/15 普徠仕：亞洲固定收益資產吸引 施羅德Keith Wade：美國高通脹期拉長 2022/06/14 施羅德Keith Wade：美國高通脹期拉長 瑞銀：中國供應鏈主導地位難被撼動 2022/06/10 瑞銀：中國供應鏈主導地位難被撼動 專訪 - 基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊 2022/06/09 基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊 中金：政策落實有力 復工復產在即 2022/06/08 中金：政策落實有力 復工復產在即 疫情 中國 經濟 銀行 銷售 服務 貨幣政策 就業 美國聯儲局 失業率