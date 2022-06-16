瑞士百達陳東︰消費復甦存兩大阻力

4至5月期間，上海等城市實施嚴格的防疫措施，拖累4月內地多項關鍵經濟數據表現。國務院其後宣布將從六方面推33項穩經濟措施，努力推動經濟回歸正常軌道。

瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東在接受本報專

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