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內險炒復甦 友邦可追升

名家專區 2022/06/16

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美聯儲本港時間今日凌晨公布議息結果前，美股隔夜反彈乏力，日、韓、台亞股昨繼續尋底。惟中國內地昨公布5月工業增加值、零售總額等多項經濟數據普遍勝預期，支持中港股市同步向上，恒指升逾1%；A股上證綜指衝高

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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