內險炒復甦 友邦可追升 名家專區 2022/06/16 分享： 分享： 美聯儲本港時間今日凌晨公布議息結果前，美股隔夜反彈乏力，日、韓、台亞股昨繼續尋底。惟中國內地昨公布5月工業增加值、零售總額等多項經濟數據普遍勝預期，支持中港股市同步向上，恒指升逾1%；A股上證綜指衝高 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 議息前先放料 加息可去幾盡？ 2022/06/15 議息前先放料 加息可去幾盡？ 透視中港美 - 比亞迪回調 A股難獨撑 2022/06/14 比亞迪回調 A股難獨撑 透視中港美 - 美通脹失控 豈止憂加息 2022/06/13 美通脹失控 豈止憂加息 透視中港美 - 日圓廿年低 樂極恐生悲 2022/06/11 日圓廿年低 樂極恐生悲 透視中港美 - 解構經濟衰退 如何自我實現 2022/06/10 解構經濟衰退 如何自我實現 A股 恒生指數 港股 保險公司 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 友邦保險（01299） 中國平安（02318） 中國人壽（02628） 人民幣