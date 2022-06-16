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財險頭肩底 同類股最強

名家專區 2022/06/16

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內險股昨普漲，中國財險（02328）升幅雖不及平保（02318）及國壽（02628）等，但其中期趨勢相對強勢，更有把握坐順風車！

技術分析：上望目標10.7元

平保及國壽昨分別升8%及5.3%，分別收報

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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