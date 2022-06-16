財險頭肩底 同類股最強 名家專區 2022/06/16 分享： 分享： 內險股昨普漲，中國財險（02328）升幅雖不及平保（02318）及國壽（02628）等，但其中期趨勢相對強勢，更有把握坐順風車！ 技術分析：上望目標10.7元 平保及國壽昨分別升8%及5.3%，分別收報 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 中銀向橫行 不日將突破 2022/06/15 中銀向橫行 不日將突破 美股易跌難彈 恒指下試二萬 2022/06/14 美股易跌難彈 恒指下試二萬 中電力收集 守住50周綫 2022/06/11 中電力收集 守住50周綫 華潤電力整固 走勢逐步改善 2022/06/10 華潤電力整固 走勢逐步改善 長汽見底 引擎開動 2022/06/09 長汽見底 引擎開動 汽車 保險公司 A股 吉利汽車（00175） 理想汽車—W（02015） 中國平安（02318） 中國財險（02328） 長城汽車（02333） 中國人壽（02628） 新能源