中金穩增長 估值料上調 名家專區 2022/06/16 分享： 分享： 內地股市昨日出現「倒V」走勢，小心A股短期升浪結束，如是者會對國企指數帶來壓力。不過，筆者睇好內地下半年市況，加上中央推動資本市場發展、中概股回流等因素，中金公司（03908）估值有上升空間，加上盈利 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【618殺到】科網股起哄 阿里京東美團鐵三角（第四版） 2022/06/15 【618殺到】科網股起哄 阿里京東美團鐵三角（第四版） 中字股實力談 - 潤燃可以買 盈利穩增長 2022/06/15 潤燃可以買 盈利穩增長 中字股實力談 - 【死守210】恒指兩個支持位（第四版） 2022/06/14 【死守210】恒指兩個支持位（第四版） 中字股實力談 - 煤礦綠化政策 三一高速增長 2022/06/14 煤礦綠化政策 三一高速增長 中字股實力談 - 【又係二萬一】港股遇壓小回 守50綫等大漲（第四版） 2022/06/13 【又係二萬一】港股遇壓小回 守50綫等大漲（第四版） 市帳率 市盈率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 中金公司（03908） 人民幣 板塊 銀行 美元