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中金穩增長 估值料上調

名家專區 2022/06/16

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內地股市昨日出現「倒V」走勢，小心A股短期升浪結束，如是者會對國企指數帶來壓力。不過，筆者睇好內地下半年市況，加上中央推動資本市場發展、中概股回流等因素，中金公司（03908）估值有上升空間，加上盈利

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市帳率 市盈率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 中金公司（03908） 人民幣 板塊 銀行 美元

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