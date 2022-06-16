中金穩增長 估值料上調

內地股市昨日出現「倒V」走勢，小心A股短期升浪結束，如是者會對國企指數帶來壓力。不過，筆者睇好內地下半年市況，加上中央推動資本市場發展、中概股回流等因素，中金公司（03908）估值有上升空間，加上盈利

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