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約翰遜要自救 減稅實屬上策

名家專區 2022/06/16

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本欄昨日提到下周四（23日）英國兩個國會下議院議席的補選，將是首相約翰遜執政下去的首個考驗，但壞消息是選前民調顯示，保守黨會最少失去一席。惟以約翰遜的賴皮個性，就算保守黨下周失利，他亦不太可能像文翠珊

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

報道系列 : 約翰遜執政危機系列

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