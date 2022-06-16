約翰遜要自救 減稅實屬上策 名家專區 2022/06/16 分享： 分享： 本欄昨日提到下周四（23日）英國兩個國會下議院議席的補選，將是首相約翰遜執政下去的首個考驗，但壞消息是選前民調顯示，保守黨會最少失去一席。惟以約翰遜的賴皮個性，就算保守黨下周失利，他亦不太可能像文翠珊 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 報道系列 : 約翰遜執政危機系列 最新專欄文章 約翰遜要自救 減稅實屬上策 2022/06/15 約翰遜要自救 減稅實屬上策 國金札記 - 約翰遜幸保相位 噩夢才真正開始 2022/06/15 約翰遜幸保相位 噩夢才真正開始 約翰遜幸保相位 惡夢才真正開始 2022/06/14 約翰遜幸保相位 惡夢才真正開始 國金札記 - 美通脹見頂幻滅 最壞時期未過去 2022/06/14 美通脹見頂幻滅 最壞時期未過去 國金札記 - 拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹 2022/06/13 拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹 英國 通脹 GDP 約翰遜 減稅 醜聞 文翠珊 戴卓爾 英鎊 銀行