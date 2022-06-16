約翰遜要自救 減稅實屬上策

本欄昨日提到下周四（23日）英國兩個國會下議院議席的補選，將是首相約翰遜執政下去的首個考驗，但壞消息是選前民調顯示，保守黨會最少失去一席。惟以約翰遜的賴皮個性，就算保守黨下周失利，他亦不太可能像文翠珊

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