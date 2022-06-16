李家超班子成型 舊人主導可速開工 名家專區 2022/06/16 分享： 分享： 李家超的3司15局長，再加3位副司長的新班子已成型，主要都是舊人或政府內部轉職，外來人士或只有5位，這顯示下屆政府新班子是務實型，一上場就可開工，不用太多時間熱身。 21司局長官員人選 料僅5外人 21位 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 出席七一慶典 須「4+3」在家及酒店隔離 2022/06/15 出席七一慶典 須「4+3」在家及酒店隔離 有政戲 - 嚴陣迎七一 議員收禁令防染疫 2022/06/14 嚴陣迎七一 議員收禁令防染疫 有政戲 - 李家超班子基本敲定 料京下周拍板 2022/06/13 李家超班子基本敲定 料京下周拍板 有政戲 - 短期難與內地通關 李家超有無新蹺？ 2022/06/10 短期難與內地通關 李家超有無新蹺？ 有政戲 - 慶回歸3預案 領導人最快6月29來港？ 2022/06/09 慶回歸3預案 領導人最快6月29來港？ 李家超 律政司 財政司 政務司 政治 商務及經濟發展局 發展局 退休