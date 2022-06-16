李家超班子成型 舊人主導可速開工

李家超的3司15局長，再加3位副司長的新班子已成型，主要都是舊人或政府內部轉職，外來人士或只有5位，這顯示下屆政府新班子是務實型，一上場就可開工，不用太多時間熱身。

21司局長官員人選 料僅5外人

21位

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