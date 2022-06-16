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【下半年部署】港股有望拾級而上 券商籲留意兩大主題

研究報告 18:47 2022/06/16

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港股經歷早前的波動後，現時趨穩並在21000關爭持。對於港股下半年走向，平安證券認為，港股有望拾級而上，並指出可留意港股下半年的兩大主題。

平安證券指出，港股下半年將在「穩增長」政策逐漸落實，以及經濟復甦中迎來回暖。雖然港股面臨海外流動性收緊、俄烏地緣局勢延續，以及內地疫情升温等衝擊，但目前疫情好轉、政策利好等有利因素下，港股盈利、估值與風險偏好將逐漸回升。

回顧上半年，港股走勢波動。在全球滯脹背景下，海外市場在緊縮與衰退預期中下行。地緣局勢衝擊深化，風險偏好遭壓倒，疫情衝擊內地濟第二季尋底。港股方面，在海外流動收緊、俄烏地緣問題引爆、內地疫情擾動等三重衝擊下，恒生指數在1至3月中持續下行，但在3月16日開始釋放「政策底」利好後，港股止跌企穩，進入上落市。

平安證券認為，港股已見底，於政策底到來後，市場底部也在次季探明。隨着近期內地疫情迎來明顯好轉，特別是上海在6月迎來全面的復工復產，穩增長的各項舉措也有望獲得落實和見效，港股也將在上述利好來行情回暖

 

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欄名 : 大行有路捉

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