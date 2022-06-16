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【美息急升】拆解美加息0.75厘28年來最急 市場支持為何短暫?（第二版）

名家專區 16:25 2022/06/16

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為遏抑超高通脹，美聯儲一連兩日會議後於本港時間今日凌晨公布加息0.75厘，加幅為近28年來最高。聯邦基金利率最近加至1.5%至1.75%，美聯儲主席鮑威爾更明言，預期下次7月會議仍有可能再加0.75厘。

加息周期急加速，受美國股債市場初步反應正面。美股3大指數同回穩，各年期美債亦全綫價升息降。投資界人士的解讀是，美聯儲以急加息回應高通脹，向市場展示有決心遏抑通脹，並有信心在不對經濟及勞工市場造成重大衝擊的前提下控制通脹，達致軟著陸。基金連日急沽後，最少暫時找到收手觀望的理由。但隨著華爾街大行經濟師紛紛提出急加息引發通脹憂慮，交易員也找不到多少樂觀的理由。

鮑威爾記者會上明言，7月很可能再加息0.5%至0.75%。繼續急加息的言論，基本反映美聯儲官員在與議息聲明同時發表的6月經濟預測中的共識。美聯儲官員最新預測聯儲基金利率今年底加至3.4%，較3月時預測......

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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