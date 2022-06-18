【加息之後】美國加息 港股真能獨善其身？（10大券商分析）

美國加息預期老生變數，6月加息0.75厘後，7月預期起碼再加0.75厘，美股跌穿3萬點，港股邊相卻一於少理，繼續穩企於二萬一，然而，港美息差擴濶，本港資金外流，美元走強，港股以至新興市場真能獨善其身？美債息飈，高負債資產以至債台高築的國家真可安然？這場由通脹掀起的加息浪潮，牽連甚廣，當下是大浪未致，還是風暴前的平靜？下文將綜合各大中外券商為各位一一分析。

專訪國策專家：瑞信黃翔+瑞士百達陳東 談穩經濟部署【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

中金：

鮑威爾對經濟「軟著陸」的信心明顯下降，市場對經濟衰退的擔心則與日俱增。往前看，不宜低估美國利率上行空間，對美國經濟前景則需要保持謹慎。一種可能是美聯儲持續的緊縮引發經濟衰退，並以此為代價換取物價穩定，而這也將加劇市場波動，帶來更高的風險溢價。

本次會議美聯儲傳遞了以下幾方面信息：

貨幣緊縮具有緊迫性。

未來加息空間大，聯邦基金利率高點或超4%。根據點陣圖，2022年底聯邦政策利率中值預測升至3.4%，2023年底升至3.8%，遠高於美聯儲認為的2.5%的中性利率。

抗通脹是最重要的任務，不惜以經濟衰退為代價。

能否實現經濟「軟著陸」不完全由美聯儲決定。這是因為導致通脹上升的因素中有許多外生因素，比如油價大幅上漲以及疫情帶來的供應鏈瓶頸。

貨幣政策更關注整體CPI，而不是核心CPI。

嘉信理財：

美國聯儲局於本港時間周四公布議息結果，宣布加息0.75厘，嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑表示：

「隨著通脹率創40多年新高，聯儲局再次加息也就不足為奇。然而，聯儲局今天宣布的加息幅度會令很多投資者驚訝。貨幣政策收緊並非沒有經濟衰退風險。在過往13個加息週期中，有10個與經濟衰退有關。加息通常會抑制經濟需求，原因是加息會增加個人及企業的借貸成本，導致消費及投資活動減少。目前的經濟衰退風險亦隨著其他因素增加，包括俄烏戰爭，供應鏈短缺及通脹等。儘管具有上述風險，聯儲局表示仍會繼續收緊貨幣政策。因此，投資者應為未來數月内的加息周期做好準備。」

光銀國際：

展望未來，新冠疫情對經濟活動構成的干擾令通脹率居高不下，而俄烏衝突及中國早前因疫情防控采取的封鎖措施進一步加劇了供應鏈危機，導致通脹壓力惡化，推遲消費和生產活動的正常化進程。

光銀國際認為，美聯儲將繼續在確保經濟穩定發展的同時，更積極地推動貨幣政策的正常化發展，力求遏制通脹率螺旋式上升的走勢。我們預計，美聯儲將在7月和9月議息會議上分別以75個基點和50個基點的幅度上調利率，並會在11月和12月的兩次會議上進一步加息，但每次上調幅度將減緩至25個基點。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

新加坡銀行：

新加坡銀行高級外匯策略師沈茂雄指出，美聯儲加息75個基點，目標區間目前為1.5%-1.75%。鮑威爾表示，50至75個基點的進一步變動可能會在7月，但也暗示75個基點是不尋常的。

美元作為滯脹對衝工具仍然有效。受通脹數據影響，暫時可能令美聯儲繼續在接下來的幾次會議上取向鷹派。

美聯儲修改了通脹和利率預測上調，同時下調其增長和勞動力市場預期。預期聯邦基金利率達到中值，今年為3.4%，並且2023年達到3.8%的峰值，然後在2024年回落至3.4%。長期來看，隨著通貨膨脹的緩解，聯邦基金利率會回落至2.5%。通脹風險仍在，料美聯儲要在今年提前採取收緊措施，導致10年期國債收益率上升進一步接近4.00%。

國盛證券：

國盛證券策略首席張峻曉指出，美聯儲在6月FOMC中決定加息75基點，將美國聯邦基金利率的目標區間從0.75%~1.00%升至1.50%~1.75%。這是1994年11月以來聯儲最大的單次加息幅度，但未超出市場預期。從16位票委的投票結果看，此次大幅加息決議得到了極為廣泛的支持。

據FedWatch顯示，FOMC會以後市場定價今年年底的政策利率將介於3.75%-4%之間，在7月、9月兩次FOMC中繼續加息75BP的概率分別為77.8%與61.7%，遠高於點陣圖所預期的加速力度。這也一定程度反映出市場對聯儲控制通脹的信心不足。最近公布的經濟展望報告顯示，美國通脹高企與經濟下行壓力加大，失業率預期惡化。通脹方面，6月經濟展望的PCE預測值大幅上漲，從3月的4.3%升至6月的5.2%。

張峻曉認為，當前美國通脹的罪魁禍首主要為能源價格上行。而往後看，拜登能否通過外交或行政手段抬升能源供給，將成為美國通脹走向和緊縮節奏的關鍵所在。

第二版更新於6月17日中午12時：

天風證券：

能源品目前處於夏季出行的原油需求旺季，需求端的強勢局面短期難改，在地緣政治衝突明顯好轉之前，維持油價高位震蕩的判斷。6月第2周，布倫特油價繼續衝高，較上周上漲0.7%至121.93美元/桶，創近3個月新高。

加息預期拉升美元指數。6月第2周，5月美國CPI讀數超預期，6/7月加息預期上升，美元指數連續兩周回升，美元強勢未見逆轉。6月聯儲正式開始縮表，但回購市場的資金極度充裕，在岸美元流動性溢價仍大幅下降至歷史低位（4%分位）。

6月第2周，人民幣滙率震蕩偏弱，美元兌離岸人民幣小幅上漲0.72%至6.71，截至目前，本次貶值在時間和空間上尚不充分。人民幣的短期交易擁擠度小幅回升，但仍處於歷史低位，看多情緒處在冰點。人民幣性價比持續下行，1/2年期中美國債利差分別達到-57bps和-77bps，創歷史新低。

6月第2周，CME美聯儲觀察顯示，全年加息預期已經超過5月中上旬的高點至12.7次（25bp每次）。6月第2周，10年期美債利率突破3%，收於3.15%，10年期美債實際利率上行17bp至0.39%。5月CPI數據公布後當天，美債已經至少額外定價了一次25bp加息。

中信證券：

鮑威爾表示加息75bps並非常態，但目前而言，下次會議大概率仍會加息50bps或75bps。關於通脹，鮑威爾仍然認為目前通脹過高（muchtoohigh），價格壓力擴大，5月議息會議後通脹超預期上升，未來仍可能超預期上升（further surprises could be instore）。

關於貨幣政策，鮑威爾表示通脹預期上行是選擇加息75bps的重要原因，希望年底前將聯邦基金利率維持在3%-3.5%左右的水平。關於經濟與就業，鮑威爾表示美國需求仍然強勁，沒有跡像顯示經濟在更大範圍內放緩。美聯儲不能影響供給因素導致的能源價格上升，大宗商品價格波動或導致美聯儲失去軟著陸的可能。

美聯儲公信力漸行漸遠，美國經濟衰退漸行漸近。首先，在「通脹暫時論」被證偽後，「通脹見頂論」被再次證偽，美聯儲對通脹形勢的錯判導致其此前6、7月加息50bps的前瞻性指引失效，噤聲期的聯儲只能「通過」媒體讓市場形成更高的加息預期。

其次，鮑威爾始終強調沒有跡像顯示經濟放緩，但是SEP中卻將2022年美國經濟增速預測大幅下調至1.7%，首次低於美國潛在增速水平，其表態與SEP預測出現矛盾。最後，75bps的加息再次體現出美聯儲當前抗擊通脹的決心，而「堅定」又「矛盾」的美聯儲很難在通脹出現明顯放緩前停止加息，大概率只能通過美國經濟衰退來降低本輪通脹。

預計年內加息終點或在3.25%附近，後續更大幅度加息或難出現，美股市場可能迎來階段性喘息，但衰退風險仍籠罩美股。

第三版更新於6月17日下午4時：





▼ 點擊圖片放大 +3 +2

德邦證券：

6月FOMC會議上，美聯儲「如期」開展了75bps的非常態加息，為1994年11月以來首次。6月聲明較5月比，弱化了對通脹回落的預期，但強化了控通脹的決心，將之前的「預期通脹將在合理的貨政緊縮下回歸2%且勞務市場維持強勁」刪除，並在文末新增了「將堅決恪守讓通脹回歸2%目標的承諾」。

發布會上，鮑威爾並未釋放增量的鷹派信號，核心仍然是解答本次「超預期」的75bps加息是對大超預期的5月CPI（預期8.3%、實際8.6%、3月前高8.5%）和消費者預期指數（未來5-10年消費者通脹預期從3.0%升至3.3%）的回應，並對7月的加息保持了開放態度。

發布會結束後，市場回吐此前激進的緊縮預期，資產價格呈現出美股黃金漲、美債利率美元加息預期跌的組合。原因如下：

1.除去「合理」解釋本次「超預期」的加息外，鮑威爾也表明這並非常規操作，並暗示7月可能回歸50bps加息，市場重新修正7月加息預期（目前60%概率加75bps）；

2.發布會上沒有更鷹派或強硬的措辭，且點陣圖對未來加息路徑的勾勒亦符合市場預期（年內再加息175bps至3.25-3.50%區間），明確的加息路徑和溫和的措辭消除了市場對發布會未知風險的擔憂；

3.本次的75bps已經因前幾日WSJ的劇透被充分定價，和上周五比，資產價格這期間交易的仍然是緊縮。

國聯證券：

鮑威爾繼續強調了利率前瞻指引中對於數據依賴和相機抉擇的限定表述部分，同時也繼續表示利率前瞻指引在目前仍然是可信的，6月會議這樣在開會前的禁言期出現重大數據更新的情況並不多見。

最大的意外是CPI通脹數據，但影響在於通脹預期。美聯儲開始擔心通脹預期失控的問題。鮑威爾在會後的新聞發布會上提到CPI通脹會影響人民的通脹預期，因此美聯儲十分在意。而核心通脹會更好預測未來通脹，貨幣政策的執行者們更加關注。

6月聲明增加了一句「委員會堅定地致力於將通貨膨脹率恢復到 2%的目標」，美聯儲擔憂通脹預期的情緒躍然紙上，並且明確將致力於控制通脹，實現價格穩定。中國疫情封鎖可能影響供應鏈，委員會關注由此帶來的通脹風險的表述在6月份的聲明中被繼續保留。供應鏈仍對通脹造成風險，隨著中國疫情封鎖的改善這個影響有望緩解。



華創證券：

美聯儲主席鮑威爾的講話中，首先將高通脹與低失業掛鉤。美國勞動力市場處於極度收緊狀態，名義通脹水平處於極端高的水平。美聯儲官員的經濟增長預測已經下修，暗示未來通脹回落需要犧牲部分經濟增長。其次是重申美聯儲決心恢復價格穩定，但這並不意味著美國經濟衰退。

美聯儲鮑威爾的鷹派立場依舊不溫不火，他的言論和他的行為並不一致，這充分體現在聯邦基金利率預期上。美聯儲內部對於未來聯邦基金利率預測區間為3.5%-4%，他自己預計聯邦基金利率到達3.8%，即可讓名義通脹水平持續回落。此番表態使得他所有關於“致力於恢復價格穩定”的言論都變的蒼白無力，因為他對於名義通脹的判斷，總是透露出一種僥幸心理，而非正視當前居高不下的美國CPI同比增速。

中性利率的升幅有限——美聯儲已經明確放棄了「通脹暫時性」表述，不再寄希望於供給約束消除，引導名義通脹自行回落，並且明確需要通過調整總需求來應對通脹，但是中性利率水平卻和2021年12月持平，並未反映出名義通脹出現的結構性變化，特別是耐用品價格同比轉正以及勞動力市場的供給抑制。在此基礎上，所得到的足以抑制通脹的聯邦基金利率預測顯然缺少說服力。

（不斷更新）

報告來源：中金、嘉信理財、光銀國際、新加坡銀行、國盛證券、天風證券、中信證券、德邦證券、國聯證券、華創證券

編輯：陳文政

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...