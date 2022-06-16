【加息與走資】加息大步走 一文盡覽中外券商分析（不斷更新）

美國加息遏止通脹，惟一次加息遠遠未能達至目標，之後加息期會在何時，加息幅度又如何？下文將歸納中外券商對美國加息的不同預測。

專訪國策專家：瑞信黃翔+瑞士百達陳東 談穩經濟部署【下一頁】

嘉信理財：

美國聯儲局於本港時間周四公布議息結果，宣布加息0.75厘，嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑表示：

「隨著通脹率創40多年新高，聯儲局再次加息也就不足為奇。然而，聯儲局今天宣布的加息幅度會令很多投資者驚訝。貨幣政策收緊並非沒有經濟衰退風險。在過往13個加息週期中，有10個與經濟衰退有關。加息通常會抑制經濟需求，原因是加息會增加個人及企業的借貸成本，導致消費及投資活動減少。目前的經濟衰退風險亦隨著其他因素增加，包括俄烏戰爭，供應鏈短缺及通脹等。儘管具有上述風險，聯儲局表示仍會繼續收緊貨幣政策。因此，投資者應為未來數月内的加息周期做好準備。」

光銀國際：

展望未來，新冠疫情對經濟活動構成的干擾令通脹率居高不下，而俄烏衝突及中國早前因疫情防控采取的封鎖措施進一步加劇了供應鏈危機，導致通脹壓力惡化，推遲消費和生產活動的正常化進程。

光銀國際認為，美聯儲將繼續在確保經濟穩定發展的同時，更積極地推動貨幣政策的正常化發展，力求遏制通脹率螺旋式上升的走勢。我們預計，美聯儲將在7月和9月議息會議上分別以75個基點和50個基點的幅度上調利率，並會在11月和12月的兩次會議上進一步加息，但每次上調幅度將減緩至25個基點。

（不斷更新）

報告來源：嘉信理財、光銀國際

編輯：陳文政

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