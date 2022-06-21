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【創業神話】新東方在綫股價折返人間 騰訊沽貨反映對俞敏洪新招不受落？（第三版）

財金猛人追蹤 10:58 2022/06/21

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俞敏洪為新東方在綫 （01797） 「帶貨+補習」 的全新商業模式成為公司股價上周催化劑，一周勁升5倍至33.15元，不過6月20日隨著騰訊 （00700） 大手減持消息流出，股價急瀉32%至16.98元收市，看來騰訊對公司前景有很大保留。

港交所披露數據顯示，騰訊控股連續6月15日和16日合計賣出新東方在綫7460.93萬股，累計套現約7.2億元。據報道，減持後，騰訊對新東方在綫的持股比例降至1.58%，正式從第二大股東降為第三大股東，持有新東方在綫6年的騰訊，收益率約1倍。

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事實上恰如中信建投報告所指，在兩種假設下，新東方在綫合併計算市值分別為136億元、172億元。不過，新東方在線6月16日收市升7成下，市值已超過286億元，明顯升勢過急兼超買。截止6月21日10：55，新東方在綫股價反彈11%至18.8元，市值187億元，這至少更貼近中信建投的估算，估值相對較為合理。

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原題：【創業之神】新東方在綫一周「跳綫」勁彈5倍 全靠俞敏洪創新商業模式？【第一版刊登於6月16日 14：40】

市場焦點全在聯儲局加息，然而不論大市如何波動、經濟衰退憂慮有多嚴重，有隻倍升股都不能被忽視，那就是新東方在綫 （01797） 。公司創辦人俞敏洪上周公佈「帶貨+補習」 的全新商業模式，不止投資市場對消息興奮，公司抖音粉絲數亦同期升7倍。新商業模式真能開啟盈利大門，還是單純炒作轉型概念？

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專訪國策專家：瑞信黃翔+瑞士百達陳東 談穩經濟部署【下一頁

 

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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