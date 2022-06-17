【抗通脹+贏加息】滙豐：料內地將推更多刺激房產需求措施 看好3隻內房股

美國自今年3月起展開加息周期，在2次議息累加0.75厘後仍未能壓抑通脹，本月初公布的5月CPI出乎市場預期地不跌反升，在能源及食品價格飛升下按年大增8.6%，再創41年新高（點擊圖片放大）；即使剔除能源及食品的核心CPI，按年仍升6%略高於預期。

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在美國超高通脹，並且遠高於聯儲局2%長期通脹目標，聯儲局在香港時間本月16日清晨宣布一舉加息0.75厘，而市場預料該局未來議息會議仍有機會加息0.75厘，讀者宜繼續慎選收息股。

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6月16日：

【13：00】在港府今年加碼推出「電子消費券」，並於4月7日起派發到市民的電子工具上之後，香港零售氣氛持續升溫，新鴻基地產 （00016） 代理執行董事馮秀炎預期，加上8月7日起發放第二期消費券，有助推動消費情緒。她更預期，新地15大商場包括apm、大埔超級城等父親節周末人流及營業額可按月至少增15%。

馮秀炎解釋，雖然父親節的消費，一般較母親節少......

【10：30】美銀近日發表研究報告，將渣打集團 （02888） 目標價由74.03元調升至74.33元，重申其「買入」的投資評級。

美銀指，渣打於投資者會議上披露了2018至2021年的收入年均複合增長率達7%，並計劃將目標再加速。美銀預期......

6月15日：

【17：30】里昂最新發表關於港鐵 （00066） 的研究報告指，港鐵5月營運數據達到正常水平77%，顯示其本地乘客數量迅速恢復正常，相信乘客數量恢復將支持商場和車站商鋪租戶今年上半年的營業額。

里昂將港鐵今、明兩年基本盈利預測分別上調......

【11：30】曾是熱門收息股的前藍籌股電訊盈科 （00008） 昨晚公布，與聯想集團 （00992） 建立戰略合作夥伴關係，向聯想出售ITS業務，包括PCCW Lenovo Technology Solutions 80%及電訊盈科網絡服務20%權益，代價6.14億美元（約47.9億港元），包括現金40.06億港元；及由聯想發行8,642.46萬股代價股支付，發行價9.025元，較昨日收報有約19.2%溢價。

日資券商野村剛發表報告指，聯想稱是次交易可令集團擴展其IT服務能力，以及加快服務業務的增長，並通過整合服務、設備和數字基礎設施產生協同效應，為客戶提供一站式IT解決方案，惟野村認為，上述交易......

延續閱讀：【高息股動向】拆解電盈「大刁」售產套現48億 9厘股息望再升?（第二版）

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【09：00】資源股為股價較波動的收息股，而建銀國際對商品的最新看法，詳見：【下一貝】

6月14日：

【17：30】花旗早前舉行了亞洲區銀行業投資者會議，會上出席的香港銀行代表，有滙豐 （00005） 旗下滙豐銀行，還有中銀香港 （02388） 及渣打 （02888） 的代表。花旗就該會議發表報告指，香港銀行代表料淨息差按季繼續溫和擴張，因為平均1個月香港銀行同業拆息（HIBOR）按季持平，而國際性港銀的淨息差則受到1個月倫敦銀行同業拆借利率按季升61個基點，以及1個月英鎊隔夜拆款平均利率（SONIA）按季升43個基點的提振。

花旗報告引述香港銀行代表指......

【14：50】畢馬威中國剛發表《2022年香港銀行業報告》，相信在通脹及利率上行的預期下，香港銀行的淨息差將有所改善，業界收入或於2022年呈現升勢。報告同時研究香港銀行業在2021年的表現，發現期內行業整體資產負債表繼續擴張，持牌銀行的資產總額提升4.9%至24萬億港元，而貸款及墊款則增加6.6%。

不過，這份連續34年發表的香港銀行業年度報告同時指......

【11：00】內房股因近年行業前景有不少不明朗因素，而頓失收息股魅力，縱使自4月份以來，中國各地政府採取放寬房地產出售和購買限制、降低首付比例及提高購房貸款額度等措施，市場普遍料需時反映出來。信貸評級機構穆迪表示，上述自4月份以來的房地產相關放寬措施，符合中央近期關於穩定房地產業的政策導向，由於四家面臨的政策限制減少，加上銀行新房貸款渠道更順暢，預期措施將為房地產需求帶來支持，並促使全國銷售額降幅收窄。

不過，穆迪仍預期......

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【09：00】港鐵 （00066） 豈止受惠「電子消費券」，未來3年更不乏香港售樓利潤，分析詳見：【下一頁】

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專訪國策專家：瑞信黃翔+瑞士百達陳東 談穩經濟部署【下一頁】

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