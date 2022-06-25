【抗通脹+贏加息】瑞銀：內地券商股PB處歷史低位 被忽略了復甦或長期潛力

美國自今年3月起展開加息周期，在2次議息累加0.75厘後仍未能壓抑通脹，本月初公布的5月CPI出乎市場預期地不跌反升，在能源及食品價格飛升下按年大增8.6%，再創41年新高（點擊圖片放大）；即使剔除能源及食品的核心CPI，按年仍升6%略高於預期。

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在美國超高通脹通脹，並且遠高於聯儲局2%長期通脹目標，聯儲局在香港時間本月16日清晨宣布一舉加息0.75厘，而市場預料該局未來議息會議仍有機會加息0.75厘，讀者宜繼續慎選收息股。

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6月25日：

【18：00】內地券商雖難言屬高息股，但預測股息率有約3至4厘之餘，隨着行業前景改善，股息不乏增長動力。瑞銀迎日發表的研究報告指，在市場疲軟及疫情不確定性因素影響下，內地券商行業PB（市帳率）水平正處於歷史低位。瑞銀預料，信貸政策進一步放寬等宏觀政策，將為行業帶來支持，預期若當局表態重申對資本市場支持，以及新股註冊制改革，都可成為潛在催化劑。

瑞銀表示......

【08：00】收租股為熱門收息股之一，而收息股保持每股派息動力主要來自提升租金收入，以及擴大收租物業規模。香港老牌收租股太古地產 （01972） ，除了由金鐘太古廣場向東擴展版圖之外，也有從太古城、太古坊一帶進行擴展。

太古地產近日就收購多年的鰂魚涌......

6月24日：

【19：00】花旗早前舉辦的亞太房地產會議，藍籌本地地產股新地 （00016） 也有派員參與。其後花旗發表報告，維持新地「買入」的投資評級，以及目標價116.6元不變。

花旗報告指，新地自去年7月起，於本港的合約銷售逾280億元，低於其2022財政年度（年結日：6月底）的450億元銷售目標，惟由於政府逐步放寬社交距離措施，新地已加快推出項目，在今年第三季料將推出三個新盤以趕上銷售滯後，包括屯門「NOVO LAND」第1A期......

【15：00】「殿堂級大師」卓百德薦穩陣高息板塊，詳見：【下一頁】

6月23日：

【18：30】傳統藍籌公用股煤氣 （00003） 及中電 （00002） 的業績先後失色，霸菱中港股票投資總監方偉昌拆解箇中原因，分析詳見：【下一頁】

【17：00】摩根大通剛發表關於中國市場的下半年展望報告，基於中國可錄經常性經常賬戶盈餘、對經濟具刺激空間、料能在控制通脹的同時降低融資成本，而認為中國股市將較亞洲新興市場和全球變得更加引人注目。

摩通給予MSCI中國指數在基本情境下，今年底目標為116點（較上周五，即6月17日，收市水平有63%潛在上升空間），相等於預測今年底PE（市盈率）約17.5倍，當中反映中國宏觀經濟相對全球其他地區穩定、監管正常化及預期中美兩國關係改善等因素。

摩通更就下半年推介五大投資主題，包括：第一是「農村繁榮」......

【11：00】美國聯儲局自今年3月中展開加息周期，惟一些本地收租股如希慎 （00014） ，麗新發展 （00488） 等，以及本港地產發展商如長實 （01113） 、信置 （00083） 等於加息以來股價表現仍跑贏大市。摩根大通最新發表的研究報告指，地產及收租股現價較每股資產淨值折讓約60%，相信尚未反映正面因素，包括國際間的重新開放、內地人口在香港潛在回升等情況。

摩通較為偏好寫字樓收租股如置地（英：HKLD；新：H78）及太古地產 （01972） ，認為......

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6月22日：

【18：00】美國聯儲局上周一次過加息0.75厘，將聯邦基金利率調升到1.5至1.75厘，而英倫銀行也將基準利率上調25個基點至1.25厘。花旗近日發表關於亞太區銀行前景的報告預料，聯邦基金利率至2022年底為3.75厘，2023年第三季達到4.25厘；而香港3個月銀行同業拆息（HIBOR）至2022年底為1.6厘，2023年第三季達到2.6厘，並視香港銀行為亞太區銀行中的首選。

花旗表示......

【13：00】摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰推薦5大高息板塊，分析詳見：【下一頁】

【12：00】中電 （00002） 周一收市後發盈警，而摩根士丹利最新發表的報告，鑑於中電來自澳洲和中國業務的持續壓力，雖然維持對中電謹慎的看法，但認為其削減3.1元的年度股息風險不大，維持目標價看68元，以及「減持」的投資評級。

中電在盈警通告指，公司預計今年首五個月由於旗下EnergyAustralia不利的公平價值變動錄得相關稅後虧損約72億元。摩根士丹利認為，由於中電簽訂了......

【10：00】部分風電股股息率逾4厘，而且有前景支持，屬較黑馬收息股，分析詳見：【下一頁】

【09：00】摩根士丹利近日發表報告預料，中國股市熊市已近尾聲，建議逐步就能受惠生活復常和基建活動增加的中國資產加倉，若按行業劃分，繼續看好用於基建的材料股和具防禦性的公用事業股。在A股及港股之中，摩根士丹利選了包括騰訊 （00700） 等在內的15隻焦點股，當中有3隻為熱門收息股，分別是領展 （00823） ......

6月21日：

【19：00】內銀股為熱門收息股類之一，券商最新看法詳見：【下一頁】

【13：00】中電 （00002） 發盈警後，美資券商摩根大通發表最新報告，將中電及粵海投資 （00270） 的投資評級由「增持」調低至「中性」；反而將電能實業 （00006） 及長江基建 （01038） 的投資評級由「中性」調升至「增持」，並將兩股視為香港公用股首選。

摩通指，在商品價格上漲、通脹及滙率變動等因素下......

【09：00】中電 （00002） 昨天收市後發盈警，預期集團將於截至2022年6月30日止的6個月錄得綜合虧損。

中電指，根據集團截至2022年5月31日止5個月的未經審計綜合管理帳目，EnergyAustralia由於不利的公平價值變動錄得相關稅後虧損約72億港元，導致集團的綜合營運盈利虧損約37億港元。至於澳洲業務以外，集團其他業務的盈利在今年首5個月與去年同期的表現大致相若。

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專訪滙豐私銀范卓雲 毋懼加息 港股迎復甦【下一頁】

6月20日：

【19：00】內房股在過去1年多因行業充斥不少不明朗因素，而頓失收息股魅力。不過，隨着中央愈來愈積去穩住經濟增長，內房股已露出見底回升的勢頭，今天中國海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 及龍湖 （00960） 更分別升約9%、7.2%及6%，成為令港股止跌回升的主要功臣。中資券商對內房股前景的最新看法，詳見：【下一頁】

【15：45】花旗最新發表的報告將中電 （00002） 的投資評級，由「中性」下調至「沽售」，並將目標價由82.5元大降32.1%至56元。花旗指，中電主要利潤來自香港業務，佔其核心利潤約70%，而其總資產回報率（ROA）約8.2%，並據公司與香港政府已簽訂的固定協議，因此無法受益於更高的通脹率。

此外，花旗續指，因中電自2000年以來股息回報一直較美國10年期國債孳息率高出約......

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【09：00】傳統收息藍籌股滙豐 （00005） 受惠加息周期展開之餘，中短期也不乏其他利好因素，分析詳見：【下一頁】

滙豐 （00005） 估值分析詳見：【滙豐 兩個角度計都有望挑戰70元】

延伸閱讀：【滙豐與加息】鑑古知今 滙豐處受惠加息初段（第二版）

6月18日：

【17：00】摩根士丹利近日發表報告指，滙豐 （00005） 在英國研討會上發放積極信息，關於其在具挑戰性和複雜的宏觀經濟環境下的定位及增長機會。摩根士丹利表示，滙豐的優先增長目標範疇包括：將在......

【09：00】受惠疫後經濟活動回復正常的高息藍籌股長和 （00001） ，旗下零售業務有港人熟識的屈臣氏、百佳、豐澤等。百佳超級市場董事總經理任良安昨天表示，今年首季營業額有雙位數增長，計劃今年全年開設10間新的分店，當中有2間將採用新營運模式。他續指，過去兩年網購銷售持續有50%增長，有信心當第四季開設物流中心後，冀未來兩年營業額有約60%至70%增長。他又稱，目前暫未有任何計劃拓展海外市場，會繼續專注發展香港及澳門的生意業務。

6月17日：

【19：00】有報道指，俄羅斯聖彼得堡證券交易所（SPB Exchange）宣布，下周一（20日）容許當地經紀買賣12隻在港交所 （00388） 上市的股份，當中包括長和 （00001） 、ATMX等共12隻藍籌股，並指未來將逐步擴大可交易港股的名單，到今年底增至200隻，明年增至1,000隻......

【13：00】美國加息快伐加快，美債息續上，而摩根士丹利發表報告，基於10年期美債孳息率急升及香港確診宗數上升帶來的負面影響，將領展 （00823） 投資評級由「增持」降至「與大市同步」，目標價亦由78元調低至71元。

摩根士丹利指，因美國通脹數據較預期強勁，並可能......

【09：00】內銀股為港人熱門收息股類之一，當中不乏股息率近10厘的內銀股，相當吸引。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲也建議買入高息股，包括個別優質內銀股，認為內銀股息率相當吸引，分析詳見：【下一頁】

6月16日：

【13：00】在港府今年加碼推出「電子消費券」，並於4月7日起派發到市民的電子工具上之後，香港零售氣氛持續升溫，新鴻基地產 （00016） 代理執行董事馮秀炎預期，加上8月7日起發放第二期消費券，有助推動消費情緒。她更預期，新地15大商場包括apm、大埔超級城等父親節周末人流及營業額可按月至少增15%。

馮秀炎解釋，雖然父親節的消費，一般較母親節少......

【10：30】美銀近日發表研究報告，將渣打集團 （02888） 目標價由74.03元調升至74.33元，重申其「買入」的投資評級。

美銀指，渣打於投資者會議上披露了2018至2021年的收入年均複合增長率達7%，並計劃將目標再加速。美銀預期......

6月15日：

【17：30】里昂最新發表關於港鐵 （00066） 的研究報告指，港鐵5月營運數據達到正常水平77%，顯示其本地乘客數量迅速恢復正常，相信乘客數量恢復將支持商場和車站商鋪租戶今年上半年的營業額。

里昂將港鐵今、明兩年基本盈利預測分別上調......

【11：30】曾是熱門收息股的前藍籌股電訊盈科 （00008） 昨晚公布，與聯想集團 （00992） 建立戰略合作夥伴關係，向聯想出售ITS業務，包括PCCW Lenovo Technology Solutions 80%及電訊盈科網絡服務20%權益，代價6.14億美元（約47.9億港元），包括現金40.06億港元；及由聯想發行8,642.46萬股代價股支付，發行價9.025元，較昨日收報有約19.2%溢價。

日資券商野村剛發表報告指，聯想稱是次交易可令集團擴展其IT服務能力，以及加快服務業務的增長，並通過整合服務、設備和數字基礎設施產生協同效應，為客戶提供一站式IT解決方案，惟野村認為，上述交易......

延續閱讀：【高息股動向】拆解電盈「大刁」售產套現48億 9厘股息望再升？（第二版）

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【09：00】資源股為股價較波動的收息股，而建銀國際對商品的最新看法，詳見：【下一貝】

6月14日：

【17：30】花旗早前舉行了亞洲區銀行業投資者會議，會上出席的香港銀行代表，有滙豐 （00005） 旗下滙豐銀行，還有中銀香港 （02388） 及渣打 （02888） 的代表。花旗就該會議發表報告指，香港銀行代表料淨息差按季繼續溫和擴張，因為平均1個月香港銀行同業拆息（HIBOR）按季持平，而國際性港銀的淨息差則受到1個月倫敦銀行同業拆借利率按季升61個基點，以及1個月英鎊隔夜拆款平均利率（SONIA）按季升43個基點的提振。

花旗報告引述香港銀行代表指......

【14：50】畢馬威中國剛發表《2022年香港銀行業報告》，相信在通脹及利率上行的預期下，香港銀行的淨息差將有所改善，業界收入或於2022年呈現升勢。報告同時研究香港銀行業在2021年的表現，發現期內行業整體資產負債表繼續擴張，持牌銀行的資產總額提升4.9%至24萬億港元，而貸款及墊款則增加6.6%。

不過，這份連續34年發表的香港銀行業年度報告同時指......

【11：00】內房股因近年行業前景有不少不明朗因素，而頓失收息股魅力，縱使自4月份以來，中國各地政府採取放寬房地產出售和購買限制、降低首付比例及提高購房貸款額度等措施，市場普遍料需時反映出來。信貸評級機構穆迪表示，上述自4月份以來的房地產相關放寬措施，符合中央近期關於穩定房地產業的政策導向，由於四家面臨的政策限制減少，加上銀行新房貸款渠道更順暢，預期措施將為房地產需求帶來支持，並促使全國銷售額降幅收窄。

不過，穆迪仍預期......

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【09：00】港鐵 （00066） 豈止受惠「電子消費券」，未來3年更不乏香港售樓利潤，分析詳見：【下一頁】

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