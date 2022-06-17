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富國緊閉門戶阻難民 不遣返原則淪空談？

國際 16:05 2022/06/17

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英國政府計劃將尋求庇護的難民遣送至盧旺達，計劃引起爭議。歐洲人權法院更頒布禁制令，阻止遣送難民的首班機由英國起飛。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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