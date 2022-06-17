富國緊閉門戶阻難民 不遣返原則淪空談？ 國際 16:05 2022/06/17 分享： 分享： 英國政府計劃將尋求庇護的難民遣送至盧旺達，計劃引起爭議。歐洲人權法院更頒布禁制令，阻止遣送難民的首班機由英國起飛。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 英取消首班遣送難民至盧旺達航班 歐洲人權法院介入 2022/06/15 英取消首班遣送難民至盧旺達航班 歐洲人權法院介入 英國將驅逐難民至盧旺達 查理斯私下批評被轟干政 2022/06/14 英國將驅逐難民至盧旺達 查理斯私下批評被轟干政 【英國王室】傳王室成員秘密「開門」 接收烏克蘭難民 2022/05/21 【英國王室】傳王室成員秘密「開門」 接收烏克蘭難民 安祖蓮娜祖莉秘訪烏克蘭探難民孤兒 無懼空襲警報 2022/05/02 安祖蓮娜祖莉秘訪烏克蘭探難民孤兒 無懼空襲警報 【烏克蘭戰爭】美國對烏援助增約62億 料接收10萬難民（第二版） 2022/04/21 【烏克蘭戰爭】美國對烏援助增約62億 料接收10萬難民（第二版） 你可能感興趣 英取消首班遣送難民至盧旺達航班 歐洲人權法院介入 10:58 2022/06/15 英取消首班遣送難民至盧旺達航班 歐洲人權法院介入 英國將驅逐難民至盧旺達 查理斯私下批評被轟干政 15:15 2022/06/14 英國將驅逐難民至盧旺達 查理斯私下批評被轟干政 【英國王室】傳王室成員秘密「開門」 接收烏克蘭難民 16:15 2022/05/21 【英國王室】傳王室成員秘密「開門」 接收烏克蘭難民 最新專欄文章 女性主義被標籤商業化恐失本質 2022/06/11 女性主義被標籤商業化恐失本質 女性主義成商業潮流 或好心做壞事？ 2022/06/10 女性主義成商業潮流 或好心做壞事？ 美頻爆大型槍擊案 寬鬆環境易惹禍？ 2022/06/04 美頻爆大型槍擊案 寬鬆環境易惹禍？ 美國槍管淪空談 兵家必爭之地 2022/06/03 美國槍管淪空談 兵家必爭之地 美墮胎權掀爭議 合法化保孕婦生命？ 2022/05/28 美墮胎權掀爭議 合法化保孕婦生命？ 人權 移民 非法入境 歐洲 歐盟 英國 美國