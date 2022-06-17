光銀林樵基：美聯儲7月仍需加息75點子 名家專區 2022/06/17 分享： 分享： 美國聯儲局2022年第四次議息會議結束，一如市場預期，美聯儲宣布將聯邦基金利率目標區間大幅上調75個基點到1.5%至1.75%的水平。這是美聯儲繼1994年以來，首次以75個基點的幅度進行加息。同時， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 瑞士百達陳東︰消費復甦存兩大阻力 2022/06/16 瑞士百達陳東︰消費復甦存兩大阻力 普徠仕：亞洲固定收益資產吸引 2022/06/15 普徠仕：亞洲固定收益資產吸引 施羅德Keith Wade：美國高通脹期拉長 2022/06/14 施羅德Keith Wade：美國高通脹期拉長 瑞銀：中國供應鏈主導地位難被撼動 2022/06/10 瑞銀：中國供應鏈主導地位難被撼動 專訪 - 基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊 2022/06/09 基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊 貨幣政策 股票 加息 美國聯儲局 俄羅斯 失業率 地緣政治 林樵基 縮表 宏觀分析