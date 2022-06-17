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光銀林樵基：美聯儲7月仍需加息75點子

名家專區 2022/06/17

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美國聯儲局2022年第四次議息會議結束，一如市場預期，美聯儲宣布將聯邦基金利率目標區間大幅上調75個基點到1.5%至1.75%的水平。這是美聯儲繼1994年以來，首次以75個基點的幅度進行加息。同時，

...

撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管

欄名 : 名家觀點

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貨幣政策 股票 加息 美國聯儲局 俄羅斯 失業率 地緣政治 林樵基 縮表 宏觀分析

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