家佳康抵買 今年虧轉盈

筆者昨日已提醒讀者內地股市短期升浪或結束，小心國企指數會有壓力。不排除大市調整未完，但中糧家佳康（01610）昨日逆市上升，由於生豬價格連月回升，豬周期拐點可能提早出現，家佳康今年可以轉虧為盈。

中糧家

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