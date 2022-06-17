家佳康抵買 今年虧轉盈 名家專區 2022/06/17 分享： 分享： 筆者昨日已提醒讀者內地股市短期升浪或結束，小心國企指數會有壓力。不排除大市調整未完，但中糧家佳康（01610）昨日逆市上升，由於生豬價格連月回升，豬周期拐點可能提早出現，家佳康今年可以轉虧為盈。 中糧家 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【走資停不了】金管局狂接港元 恒指再失二萬一（第四版） 2022/06/16 【走資停不了】金管局狂接港元 恒指再失二萬一（第四版） 中字股實力談 - 中金穩增長 估值料上調 2022/06/16 中金穩增長 估值料上調 中字股實力談 - 【618殺到】科網股起哄 阿里京東美團鐵三角（第四版） 2022/06/15 【618殺到】科網股起哄 阿里京東美團鐵三角（第四版） 中字股實力談 - 潤燃可以買 盈利穩增長 2022/06/15 潤燃可以買 盈利穩增長 中字股實力談 - 【死守210】恒指兩個支持位（第四版） 2022/06/14 【死守210】恒指兩個支持位（第四版） 每股派息 每股資產淨值 市帳率 豬價 中國軟件國際（00354） 中糧家佳康（01610） 廣汽集團（02238） 華潤醫藥（03320） 中國飛鶴（06186） 阿里巴巴－SW（09988）