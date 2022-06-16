脫歐協議再做文章 老調重彈屬下策？ 國際 22:18 2022/06/16 分享： 分享： 英國首相約翰遜（Boris Johnson）的執政危機系列今日來到最後一集，昨日談及他有機會以上中下3策應對民望持續下滑的困局，而上策是拿出全新政績，尤其是針對高通脹苦況，有效舒緩民眾面對的生活成本危機。今日續談其餘兩策，中策就是重組內閣，換走不得民心的閣員，藉此轉移民眾視線。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 通脹見頂希望幻滅 最壞時期未過去 2022/06/13 通脹見頂希望幻滅 最壞時期未過去 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 2022/06/12 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 2022/06/09 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 必需品也滯銷 美超市連發盈警 2022/06/08 必需品也滯銷 美超市連發盈警 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 2022/06/07 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 你可能感興趣 通脹見頂希望幻滅 最壞時期未過去 22:26 2022/06/13 通脹見頂希望幻滅 最壞時期未過去 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 22:46 2022/06/12 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 20:59 2022/06/09 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 最新專欄文章 國金札記 - 約翰遜要自救 減稅實屬上策 今日 約翰遜要自救 減稅實屬上策 國金札記 - 約翰遜幸保相位 噩夢才真正開始 2022/06/15 約翰遜幸保相位 噩夢才真正開始 國金札記 - 美通脹見頂幻滅 最壞時期未過去 2022/06/14 美通脹見頂幻滅 最壞時期未過去 國金札記 - 拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹 2022/06/13 拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹 國金札記 - 薩默斯一個指標 斷言美100%硬着陸 2022/06/10 薩默斯一個指標 斷言美100%硬着陸 政治 外交 約翰遜 辛偉誠 脫歐 北愛爾蘭 英國 歐盟 英國保守黨