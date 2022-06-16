脫歐協議再做文章 老調重彈屬下策？

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的執政危機系列今日來到最後一集，昨日談及他有機會以上中下3策應對民望持續下滑的困局，而上策是拿出全新政績，尤其是針對高通脹苦況，有效舒緩民眾面對的生活成本危機。今日續談其餘兩策，中策就是重組內閣，換走不得民心的閣員，藉此轉移民眾視線。

...