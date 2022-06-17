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脫歐協議再做文章 老調重彈未必下策

名家專區 2022/06/17

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英國首相約翰遜的執政危機系列來到最後一集，今日續談其餘兩策，中策就是重組內閣，換走不得民心的閣員，藉此轉移民眾視綫。

約翰遜上台3年，已經兩度大規模換閣。首次是2020年2月涉及19人，第二次是2021

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

報道系列 : 約翰遜執政危機

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英國 歐盟 約翰遜 脫歐 北愛爾蘭 辛偉誠 財政預算案 移民

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