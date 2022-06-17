脫歐協議再做文章 老調重彈未必下策 名家專區 2022/06/17 分享： 分享： 英國首相約翰遜的執政危機系列來到最後一集，今日續談其餘兩策，中策就是重組內閣，換走不得民心的閣員，藉此轉移民眾視綫。 約翰遜上台3年，已經兩度大規模換閣。首次是2020年2月涉及19人，第二次是2021 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 報道系列 : 約翰遜執政危機 最新專欄文章 脫歐協議再做文章 老調重彈屬下策？ 2022/06/16 脫歐協議再做文章 老調重彈屬下策？ 國金札記 - 約翰遜要自救 減稅實屬上策 2022/06/16 約翰遜要自救 減稅實屬上策 國金札記 - 約翰遜幸保相位 噩夢才真正開始 2022/06/15 約翰遜幸保相位 噩夢才真正開始 國金札記 - 美通脹見頂幻滅 最壞時期未過去 2022/06/14 美通脹見頂幻滅 最壞時期未過去 國金札記 - 拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹 2022/06/13 拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹 英國 歐盟 約翰遜 脫歐 北愛爾蘭 辛偉誠 財政預算案 移民