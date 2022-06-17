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一朝天子一朝臣 李家超班子3大特色

名家專區 2022/06/17

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候任特首李家超的司局長新班子曝光，一朝天子一朝臣，今次的李班子組成，反映了3大特色。

6外來局長 熱廚房「降溫」

首先，政府「熱廚房」已經降溫。新的3司15局長，加上3名副司長，整個新班子中，外來局長多達

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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