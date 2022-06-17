一朝天子一朝臣 李家超班子3大特色 名家專區 2022/06/17 分享： 分享： 候任特首李家超的司局長新班子曝光，一朝天子一朝臣，今次的李班子組成，反映了3大特色。 6外來局長 熱廚房「降溫」 首先，政府「熱廚房」已經降溫。新的3司15局長，加上3名副司長，整個新班子中，外來局長多達 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超班子成型 舊人主導可速開工 2022/06/16 李家超班子成型 舊人主導可速開工 有政戲 - 出席七一慶典 須「4+3」在家及酒店隔離 2022/06/15 出席七一慶典 須「4+3」在家及酒店隔離 有政戲 - 嚴陣迎七一 議員收禁令防染疫 2022/06/14 嚴陣迎七一 議員收禁令防染疫 有政戲 - 李家超班子基本敲定 料京下周拍板 2022/06/13 李家超班子基本敲定 料京下周拍板 有政戲 - 短期難與內地通關 李家超有無新蹺？ 2022/06/10 短期難與內地通關 李家超有無新蹺？ 傅流螢 政治 林鄭月娥 李家超 任命 商務及經濟發展局 發展局