超高息但高槓桿的海運股!

美國聯儲局果然如市場近日收到的風聲一樣，豪氣地加息四分三厘，由於事前做好「輔導」，解讀為豪加有助於加強遏抑通脹的信心，因此，在宣布加息前後，美股早一晚表現穩好，之後鮑威爾主席在記招上安撫市場，把通脹責

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