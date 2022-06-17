超高息但高槓桿的海運股! 名家專區 02:30 2022/06/17 分享： 分享： 美國聯儲局果然如市場近日收到的風聲一樣，豪氣地加息四分三厘，由於事前做好「輔導」，解讀為豪加有助於加強遏抑通脹的信心，因此，在宣布加息前後，美股早一晚表現穩好，之後鮑威爾主席在記招上安撫市場，把通脹責 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 去年首選股翻身有望！ 2022/06/15 去年首選股翻身有望！ 投資坐標 - 大跌市下神奇股表演! 2022/06/14 大跌市下神奇股表演! 投資坐標 - 「超高息」運動鞋服零售龍頭 2022/06/10 「超高息」運動鞋服零售龍頭 投資坐標 - 非真皮包包盈利激增前景佳! 2022/06/08 非真皮包包盈利激增前景佳! 投資坐標 - 中短線波幅技法 2022/06/07 中短線波幅技法 中遠海發（02866） 東方表行（00398） 東岳集團（00189） 英倫銀行 瑞士 弱方保證 金嗓子（06896）