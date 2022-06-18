中概股吸資 高水見苗頭 名家專區 2022/06/18 分享： 分享： 港股昨隨美股外圍低開逾百點後，藍籌科技股ATMXJ低位見支持同步反彈，推動恒指一度倒升300點，恒生科技指數最多更曾升逾3%，大幅跑贏美股及亞股外圍。 港股昨跑贏美股外圍，從重磅中概股昨全綫較美股ADS ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 急加息軟着陸 市場只信半天 2022/06/17 急加息軟着陸 市場只信半天 透視中港美 - 內險炒復甦 友邦可追升 2022/06/16 內險炒復甦 友邦可追升 透視中港美 - 議息前先放料 加息可去幾盡？ 2022/06/15 議息前先放料 加息可去幾盡？ 透視中港美 - 比亞迪回調 A股難獨撑 2022/06/14 比亞迪回調 A股難獨撑 透視中港美 - 美通脹失控 豈止憂加息 2022/06/13 美通脹失控 豈止憂加息 中國 美股 零售 通脹 加息 香港交易所（00388） 理想汽車—W（02015） 京東集團—SW（09618） 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868）