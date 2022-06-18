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中概股吸資 高水見苗頭

名家專區 2022/06/18

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港股昨隨美股外圍低開逾百點後，藍籌科技股ATMXJ低位見支持同步反彈，推動恒指一度倒升300點，恒生科技指數最多更曾升逾3%，大幅跑贏美股及亞股外圍。

港股昨跑贏美股外圍，從重磅中概股昨全綫較美股ADS

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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