中國全力穩經濟 民間投資新重點

穩住中國經濟大盤，能否有成功的轉折，關鍵在第二季。是以經濟界特別關注剛公布的5月經濟數據，又由之有了不同的展望。從公布5月數據後的官方和市場反應來看，關注重點被放到投資上，但投資已不是過去喊口號的積極

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