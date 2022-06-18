中國全力穩經濟 民間投資新重點 名家專區 2022/06/18 分享： 分享： 穩住中國經濟大盤，能否有成功的轉折，關鍵在第二季。是以經濟界特別關注剛公布的5月經濟數據，又由之有了不同的展望。從公布5月數據後的官方和市場反應來看，關注重點被放到投資上，但投資已不是過去喊口號的積極 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 南北風雨成災 經濟穩中有變 2022/06/17 南北風雨成災 經濟穩中有變 國情知聞 - 經濟趨穩 財政闖關 2022/06/16 經濟趨穩 財政闖關 國情知聞 - 唐山重生 經濟動刀 2022/06/15 唐山重生 經濟動刀 國情知聞 - 穩大盤次階段 一攬子回正軌保區間 2022/06/14 穩大盤次階段 一攬子回正軌保區間 國情知聞 - 穩大盤寬幣策 減息箭在弦上？ 2022/06/13 穩大盤寬幣策 減息箭在弦上？ 經濟 中國 疫情 貨幣政策 財政政策 國家統計局 進出口 固定資產投資 地方債