美積極加息抗通脹 利美元走強

同樣面對嚴峻通脹，美國聯儲局採取積極的加息態度，反觀歐、日央行卻選擇迴避，貨幣強弱顯而易見。

美國為壓抑逾40年高的8.6%通脹率，上周聯儲局終加快其加息步伐，作出自1994年來最大加息幅度，一次過加息

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