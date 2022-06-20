美積極加息抗通脹 利美元走強 名家專區 2022/06/20 分享： 分享： 同樣面對嚴峻通脹，美國聯儲局採取積極的加息態度，反觀歐、日央行卻選擇迴避，貨幣強弱顯而易見。 美國為壓抑逾40年高的8.6%通脹率，上周聯儲局終加快其加息步伐，作出自1994年來最大加息幅度，一次過加息 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元長綫目標1算 今日 歐元長綫目標1算 英鎊有機重返1.2美元 今日 英鎊有機重返1.2美元 日圓逐步向140邁進 今日 日圓逐步向140邁進 澳元徘徊68至71美仙 今日 澳元徘徊68至71美仙 紐元支持位62美仙 今日 紐元支持位62美仙 你可能感興趣 歐元長綫目標1算 今日 01:00 歐元長綫目標1算 英鎊有機重返1.2美元 今日 01:00 英鎊有機重返1.2美元 日圓逐步向140邁進 今日 01:00 日圓逐步向140邁進 最新專欄文章 加元1.31暫可找到支持 今日 加元1.31暫可找到支持 紐元支持位62美仙 今日 紐元支持位62美仙 澳元徘徊68至71美仙 今日 澳元徘徊68至71美仙 日圓逐步向140邁進 今日 日圓逐步向140邁進 英鎊有機重返1.2美元 今日 英鎊有機重返1.2美元 美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 加息 通脹