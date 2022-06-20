  • 29°C
香港時間 : 2022620日 (週一) 02:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美積極加息抗通脹 利美元走強

名家專區 2022/06/20

分享：

分享：

同樣面對嚴峻通脹，美國聯儲局採取積極的加息態度，反觀歐、日央行卻選擇迴避，貨幣強弱顯而易見。

美國為壓抑逾40年高的8.6%通脹率，上周聯儲局終加快其加息步伐，作出自1994年來最大加息幅度，一次過加息

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

歐元長綫目標1算
今日
歐元長綫目標1算
英鎊有機重返1.2美元
今日
英鎊有機重返1.2美元
日圓逐步向140邁進
今日
日圓逐步向140邁進
澳元徘徊68至71美仙
今日
澳元徘徊68至71美仙
紐元支持位62美仙
今日
紐元支持位62美仙

你可能感興趣

歐元長綫目標1算
今日 01:00
歐元長綫目標1算
英鎊有機重返1.2美元
今日 01:00
英鎊有機重返1.2美元
日圓逐步向140邁進
今日 01:00
日圓逐步向140邁進

最新專欄文章

加元1.31暫可找到支持
今日
加元1.31暫可找到支持
紐元支持位62美仙
今日
紐元支持位62美仙
澳元徘徊68至71美仙
今日
澳元徘徊68至71美仙
日圓逐步向140邁進
今日
日圓逐步向140邁進
英鎊有機重返1.2美元
今日
英鎊有機重返1.2美元
美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 加息 通脹

上一篇文章

「三大壓力」下也有受惠股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

交易講場 - 炒升日圓落空 惟日央行關注貨幣弱
炒升日圓落空 惟日央行關注貨幣弱
【中概股吸資】十大中概股齊較ADS大高水 資金轉投中資科技股（第二版）
【中概股吸資】十大中概股齊較ADS大高水 資金轉投中資科技股（第二版）
有政戲 - 一朝天子一朝臣 李家超班子3大特色
一朝天子一朝臣 李家超班子3大特色
有政戲 - 李家超班子基本敲定 料京下周拍板
李家超班子基本敲定 料京下周拍板
美股頭肩頂易跌難彈
美股頭肩頂易跌難彈
透視中港美 - 中概股吸資 高水見苗頭
中概股吸資 高水見苗頭