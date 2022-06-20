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環球加息潮啟動 衝擊債券市場

名家專區 2022/06/20

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美國5月通脹達8.6%，再創40年新高，促使美國聯儲局一改主席鮑威爾早前給予市場會在6月加息0.5厘的指引，其後將加息幅度提高至0.75厘，符合市場預期，亦為94年以來最大加幅。

由於市場本已預期，6月

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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