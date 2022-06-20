環球加息潮啟動 衝擊債券市場 名家專區 2022/06/20 分享： 分享： 美國5月通脹達8.6%，再創40年新高，促使美國聯儲局一改主席鮑威爾早前給予市場會在6月加息0.5厘的指引，其後將加息幅度提高至0.75厘，符合市場預期，亦為94年以來最大加幅。 由於市場本已預期，6月 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 中美通脹走向各異 兩地股市影響不同 2022/06/13 中美通脹走向各異 兩地股市影響不同 下半年新興市場表現將分化 內地印尼南非料可居先 2022/06/06 下半年新興市場表現將分化 內地印尼南非料可居先 迎6月環球股市 未需過分看淡 2022/05/30 迎6月環球股市 未需過分看淡 香港獨角獸 掛美SPAC上市 2022/05/23 香港獨角獸 掛美SPAC上市 穩定幣崩跌啟示 2022/05/16 穩定幣崩跌啟示 經濟 指數 美滙指數 美滙 美國聯儲局 債券 國債 外資 經濟衰退 印度盧比