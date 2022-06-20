普徠仕基金經理 把握疫後復甦機遇 財金猛人追蹤 2022/06/20 分享： 分享： 今期「基金專訪」請來普徠仕（T. Rowe Price）基金經理鄭聞立，分享對選股、板塊配置策略和對穩經濟措施的看法。 在過去半年，中港股市再度經歷大型調整，投資者信心大幅減弱。 普徠仕中國新視野股票策略 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 基金專訪 最新專欄文章 宏利投管方君明 加息期收息策略 2022/06/06 宏利投管方君明 加息期收息策略 貝萊德策略師 談通脹下投資機遇 2022/05/23 貝萊德策略師 談通脹下投資機遇 宏利投管謝企剛 料恒指近見底 低吸長期主題 2022/03/21 宏利投管謝企剛 料恒指近見底 低吸長期主題 晉達談電動車潮流 捕捉碳中和機遇 2021/11/29 晉達談電動車潮流 捕捉碳中和機遇 摩根資管 美股未升完 高收益債迎天使回歸 2021/08/16 摩根資管 美股未升完 高收益債迎天使回歸 疫情 中國 經濟 港股 品牌 股票 汽車 物業管理 估值合理 板塊