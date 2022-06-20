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普徠仕基金經理 把握疫後復甦機遇

財金猛人追蹤 2022/06/20

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今期「基金專訪」請來普徠仕（T. Rowe Price）基金經理鄭聞立，分享對選股、板塊配置策略和對穩經濟措施的看法。

在過去半年，中港股市再度經歷大型調整，投資者信心大幅減弱。

普徠仕中國新視野股票策略

...

欄名 : 基金專訪

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