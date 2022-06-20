美國聯儲局為遏超高通脹，28年來首次急加息0.75厘，將全球央行加息浪潮推向新台階。

盡管英倫銀行按原預期加息0.25厘，台灣央行亦只加0.125厘，日本央行更堅持按兵不動，似乎未因美國加息推升美滙，而

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