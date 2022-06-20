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衰退風險 高唱入雲

名家專區 2022/06/20

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美國聯儲局為遏超高通脹，28年來首次急加息0.75厘，將全球央行加息浪潮推向新台階。

盡管英倫銀行按原預期加息0.25厘，台灣央行亦只加0.125厘，日本央行更堅持按兵不動，似乎未因美國加息推升美滙，而

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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通脹 加息 美國聯儲局 英倫銀行 日本央行 美滙指數 日圓 瑞士法郎 騰訊控股（00700） 中國海洋石油（00883）

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