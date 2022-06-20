衰退風險 高唱入雲 名家專區 2022/06/20 分享： 分享： 美國聯儲局為遏超高通脹，28年來首次急加息0.75厘，將全球央行加息浪潮推向新台階。 盡管英倫銀行按原預期加息0.25厘，台灣央行亦只加0.125厘，日本央行更堅持按兵不動，似乎未因美國加息推升美滙，而 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中概股吸資 高水見苗頭 2022/06/18 中概股吸資 高水見苗頭 透視中港美 - 急加息軟着陸 市場只信半天 2022/06/17 急加息軟着陸 市場只信半天 透視中港美 - 內險炒復甦 友邦可追升 2022/06/16 內險炒復甦 友邦可追升 透視中港美 - 議息前先放料 加息可去幾盡？ 2022/06/15 議息前先放料 加息可去幾盡？ 透視中港美 - 比亞迪回調 A股難獨撑 2022/06/14 比亞迪回調 A股難獨撑 通脹 加息 美國聯儲局 英倫銀行 日本央行 美滙指數 日圓 瑞士法郎 騰訊控股（00700） 中國海洋石油（00883）