【國策解構】瑞銀講解火電股賺錢藍圖

火電股受惠國家放寬電價增加、調控煤價及支持綠電發展，市場關注度日益增加。當中本欄首選的中國電力 （02380） 明顯跑出，上月推介至今已累積26%升幅。公司除了與板塊成員共同受惠國策，自身全面的綠電發展布局令受益面更廣，可看高一綫。

國家發改委於2021年10月11日發布《關於進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》（重點見表），加快推動內地電力市場改革，除了居民、農業及公益事業用電仍以政府主導的目錄電價收費，工商業用戶均需進入電力市場買電，按照改革後的市場定價機制交電費。政策出台後僅一個月，已有29個省市跟進執行，因應當時的高煤價，用盡上網電價20%加幅的上限。

參考廣東省的電力市場化改革情況及內地煤價走勢，瑞銀相信火電股的煤電價差，即毛利率的重要決定因素，在2022年有望恢復至2017、18年的水平，中期帶來12%至15%的股本收益率（ROE），同時料火電股2022至2024年每股盈利可錄得27%的年均複合增長（CAGR）。

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