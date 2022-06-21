【行業回暖】基金經理剖析 內房物管機遇

內地房地產政策近期有所鬆綁，不少地方政府推出「因城施策」措施，如降低住房貸款利率、放寬限購措施等。

普徠仕（T. Rowe Price）中國新視野股票策略基金經理鄭聞立在接受《投資理財周刊》專訪時表示，自年初以來，當局已稍有放寬對房地產行業的政策，或將有助降低大型國企及個別領先的私營企業的流動性風險。

而內房行業整合亦帶來機遇，鄭聞立指出︰「部分輕資產的物業管理公司具有獨特的商業模式，加上運作良好、資本充足，市場份額有望持續增加，在經歷近期市場調整後其估值更具吸引力。」

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至於內房對經濟增長的影響方面，他相信，雖然未來房地產行業對中國經濟增長的貢獻將會減少，但當局將致力實現經濟「軟着陸」，當局將推出更多經濟刺激措施，有望推動經濟强勁復甦。

另外，鄭聞立認為，與其過分聚焦GDP增長數字，投資者更應分析中國經濟所處的經濟周期，以及展望其未來發展方向。

而作為主動型投資者，投資中國不應關注眼前的短期事件，因市場已反映有關事件，而需要放眼未來一至兩年後的發展。

鄭聞立認為，在市場缺乏效率及存在定價錯配的領域中，可發掘出「明日之星」以及具複合增長能力的公司，並認為.....

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