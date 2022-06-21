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【行業回暖】基金經理剖析 內房物管機遇（附內房物管估值）

財金猛人追蹤 17:39 2022/06/21

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內地房地產政策近期有所鬆綁，不少地方政府推出「因城施策」措施，如降低住房貸款利率、放寬限購措施等。

普徠仕（T. Rowe Price）中國新視野股票策略基金經理鄭聞立在接受《投資理財周刊》專訪時表示，自年初以來，當局已稍有放寬對房地產行業的政策，或將有助降低大型國企及個別領先的私營企業的流動性風險。

他對內房行業的看法可點擊下圖查看。

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熱門內房股估值及股價年初至今表現可點擊下圖查看。

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鄭聞立認為，在市場缺乏效率及存在定價錯配的領域中，可發掘出「明日之星」以及具複合增長能力的公司，並認為.....

詳細訪問內容，可點擊【下一頁】。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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