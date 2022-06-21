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【熊出沒注意】建銀國際15幅圖告訴你「這個熊市不簡單」

研究報告 03:01 2022/06/21

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通脹高居不下，多國央行展開加息周期，惟疫情窒礙經濟活動，高息、高通脹卻碰上衰退陰霾，美股明顯步入熊市，恐慌指數（VIX）上周急升（點擊圖片放大），建銀國際近日報告更直言：「這一次不是普通的熊市。」

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    +2

專訪滙豐私銀范卓雲 毋懼加息 港股迎復甦【下一頁

首先，建銀國際統計自1925年至今年本月中的股、債回報表現，現階段來看，今年將成為有記錄以來財富損失最嚴重的一年（見圖一）

建銀國際指，新冠疫情對供應鏈的衝擊，與1973年第一次石油危機相似，但不同的是美國聯儲局以降息及量化寬鬆來應對疫情的影響，但疫情對美國經濟的影響其實好短暫，結果加劇了通脹。

聯儲局遲了加息

不過，聯儲局錯判形勢，令該局自1960年以來第二次息率落後於通脹（見圖二）

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其實上，從美國勞工市場表現，例如職位空缺、時薪、失業率等（見圖三至五），均顯示疫情的衝擊其實......

藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【滙豐】【恒地系】【領展】【中移動】【聯想】【中銀】【中行

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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