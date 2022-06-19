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普京力阻持久戰 削供氣施壓歐洲

國際 22:18 2022/06/19

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俄羅斯入侵烏克蘭快將4個月，至今已切斷荷蘭、波蘭、芬蘭、丹麥、保加利亞等國的天然氣供應，新一輪目標更指向歐盟3大巨頭德國、法國及意大利。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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