普京力阻持久戰 削供氣施壓歐洲 國際 22:18 2022/06/19 分享： 分享： 俄羅斯入侵烏克蘭快將4個月，至今已切斷荷蘭、波蘭、芬蘭、丹麥、保加利亞等國的天然氣供應，新一輪目標更指向歐盟3大巨頭德國、法國及意大利。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 脫歐協議再做文章 老調重彈屬下策？ 2022/06/17 脫歐協議再做文章 老調重彈屬下策？ 約翰遜要自救 減稅實屬上策 2022/06/15 約翰遜要自救 減稅實屬上策 約翰遜幸保相位 惡夢才真正開始 2022/06/14 約翰遜幸保相位 惡夢才真正開始 通脹見頂希望幻滅 最壞時期未過去 2022/06/13 通脹見頂希望幻滅 最壞時期未過去 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 2022/06/12 忘記卡舒吉之死 換沙特石油 你可能感興趣 脫歐協議再做文章 老調重彈屬下策？ 20:56 2022/06/17 脫歐協議再做文章 老調重彈屬下策？ 約翰遜要自救 減稅實屬上策 19:58 2022/06/15 約翰遜要自救 減稅實屬上策 約翰遜幸保相位 惡夢才真正開始 18:38 2022/06/14 約翰遜幸保相位 惡夢才真正開始 最新專欄文章 國金札記 - 脫歐協議再做文章 老調重彈未必下策 2022/06/17 脫歐協議再做文章 老調重彈未必下策 國金札記 - 約翰遜要自救 減稅實屬上策 2022/06/16 約翰遜要自救 減稅實屬上策 國金札記 - 約翰遜幸保相位 噩夢才真正開始 2022/06/15 約翰遜幸保相位 噩夢才真正開始 國金札記 - 美通脹見頂幻滅 最壞時期未過去 2022/06/14 美通脹見頂幻滅 最壞時期未過去 國金札記 - 拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹 2022/06/13 拜登忘卡舒吉之死 盼換沙特油遏通脹 能源危機 軍事 地緣政治 天然氣 普京 俄羅斯 烏克蘭 歐盟 制裁 戰爭