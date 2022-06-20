俄羅斯力阻持久戰 減少供氣施壓歐洲 名家專區 2022/06/20 分享： 分享： 俄羅斯入侵烏克蘭快將4個月，至今已切斷荷蘭、波蘭、芬蘭、丹麥、保加利亞等國的天然氣供應，新一輪目標更指向歐盟3大巨頭德國、法國及意大利。 俄羅斯主要透過位於波羅的海海底、連接俄羅斯與德國的北溪一號管道輸 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 普京力阻持久戰 削供氣施壓歐洲 2022/06/19 普京力阻持久戰 削供氣施壓歐洲 國金札記 - 脫歐協議再做文章 老調重彈未必下策 2022/06/17 脫歐協議再做文章 老調重彈未必下策 國金札記 - 約翰遜要自救 減稅實屬上策 2022/06/16 約翰遜要自救 減稅實屬上策 國金札記 - 約翰遜幸保相位 噩夢才真正開始 2022/06/15 約翰遜幸保相位 噩夢才真正開始 國金札記 - 美通脹見頂幻滅 最壞時期未過去 2022/06/14 美通脹見頂幻滅 最壞時期未過去 歐洲 俄羅斯 歐盟 德國 法國 烏克蘭 意大利 制裁 戰爭 天然氣