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俄羅斯力阻持久戰 減少供氣施壓歐洲

名家專區 2022/06/20

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俄羅斯入侵烏克蘭快將4個月，至今已切斷荷蘭、波蘭、芬蘭、丹麥、保加利亞等國的天然氣供應，新一輪目標更指向歐盟3大巨頭德國、法國及意大利。

俄羅斯主要透過位於波羅的海海底、連接俄羅斯與德國的北溪一號管道輸

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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