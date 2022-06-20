俄羅斯力阻持久戰 減少供氣施壓歐洲

俄羅斯入侵烏克蘭快將4個月，至今已切斷荷蘭、波蘭、芬蘭、丹麥、保加利亞等國的天然氣供應，新一輪目標更指向歐盟3大巨頭德國、法國及意大利。

俄羅斯主要透過位於波羅的海海底、連接俄羅斯與德國的北溪一號管道輸

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