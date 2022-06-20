多元團隊納賢才 通關上樓紓民困 名家專區 2022/06/20 分享： 分享： 新一屆政府管治團隊正式揭盅，從經驗、背景上皆顯得豐富多元，令人憧憬候任特首李家超治下，未來能繼續唯才是舉、互補長短。 中央昨日表達了對新政府的5大期許，當中要求把準香港社會脈搏，抓住住房、通關等突出問題 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 社評 最新專欄文章 疫情反彈須遏制 珍惜寬限免收緊 2022/06/18 疫情反彈須遏制 珍惜寬限免收緊 美急加息遏通脹 中港經濟增掣肘 2022/06/17 美急加息遏通脹 中港經濟增掣肘 中國經濟顯韌力 美遏華自討苦吃 2022/06/16 中國經濟顯韌力 美遏華自討苦吃 酒吧快測須監督 官商齊安全管理 2022/06/15 酒吧快測須監督 官商齊安全管理 疫情反彈 政府交接期也須釐清政策 2022/06/14 疫情反彈 政府交接期也須釐清政策 李家超 特首辦 土地供應 中國國務院 國務院港澳事務辦公室 黃偉綸 社會民生 首次置業 劏房 香港