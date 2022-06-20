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多元團隊納賢才 通關上樓紓民困

名家專區 2022/06/20

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新一屆政府管治團隊正式揭盅，從經驗、背景上皆顯得豐富多元，令人憧憬候任特首李家超治下，未來能繼續唯才是舉、互補長短。

中央昨日表達了對新政府的5大期許，當中要求把準香港社會脈搏，抓住住房、通關等突出問題

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欄名 : 社評

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