多元團隊納賢才 通關上樓紓民困

新一屆政府管治團隊正式揭盅，從經驗、背景上皆顯得豐富多元，令人憧憬候任特首李家超治下，未來能繼續唯才是舉、互補長短。

中央昨日表達了對新政府的5大期許，當中要求把準香港社會脈搏，抓住住房、通關等突出問題

...