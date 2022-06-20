【數據看市】摩通、招商證券：美股怎能不跌？

美國聯邦基金利率上周從0.75%至1.00%升至1.50%至1.75%，但5月CPI是8.6%，地球人都知道，大幅加息在所難免。

美聯儲主席鮑威爾事後也是這樣說：非常關注將通脹率恢復到2%的目標。所以，中金認為，不要低估利率，聯儲局加息高點可能超過4%。根據點陣圖，2022年底聯邦政策利率中值預測升至3.4%，2023年底升至3.8%，遠高於美聯儲認為的2.5%的中性利率。值得注意的是，點陣圖顯示2023年聯邦基金利率的最高預測達到4.5%，且有5名官員認為利率將達到4%以上，表明不少官員認為加息需要更加激進。見圖1-5。

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荷蘭合作銀行（Rabobank）同樣認為，聯儲局今年餘下時間仍會分別加息75、50、50、50個基點，聯邦基金利率達到3.5%-4.00%，見圖6。

荷蘭合作銀行表示，預計美聯儲明年將不得不進一步提高聯邦基金的目標範圍，以通過衰退將通脹「擠出經濟」，預計衰退將在2023年下半年發生。

國金證券提供的幾張圖表，指出石油供應增加有限，但出行增加明顯，即供不應求，論證了這個可能性。見圖7-16。

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招商證券認為，10年期席勒周期調整市盈率倒數與10年期美債收益率差值反映的風險溢價僅為0.08%。在無風險溢價保護、加息縮表持續、經濟下行壓力加劇的背景下，美股仍將持續高波動，在加息週期正式結束前大概率仍有一跌。

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