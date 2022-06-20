  • 30°C
香港時間 : 2022620日 (週一) 15:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數據看市】摩通、招商證券：美股怎能不跌？（第三版）

研究報告 15:15 2022/06/20

分享：

分享：

美國聯邦基金利率上周從0.75%至1.00%升至1.50%至1.75%，但5月CPI是8.6%，地球人都知道，大幅加息在所難免。
美聯儲主席鮑威爾事後也是這樣說：非常關注將通脹率恢復到2%的目標。所以，中金認為，不要低估利率，聯儲局加息高點可能超過4%。根據點陣圖，2022年底聯邦政策利率中值預測升至3.4%，2023年底升至3.8%，遠高於美聯儲認為的2.5%的中性利率。值得注意的是，點陣圖顯示2023年聯邦基金利率的最高預測達到4.5%，且有5名官員認為利率將達到4%以上，表明不少官員認為加息需要更加激進。見圖1-5。

專訪滙豐私銀范卓雲 增持港股 聚焦國策受惠板塊【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

荷蘭合作銀行（Rabobank）同樣認為，聯儲局今年餘下時間仍會分別加息75、50、50、50個基點，聯邦基金利率達到3.5%-4.00%，見圖6。
荷蘭合作銀行表示，預計美聯儲明年將不得不進一步提高聯邦基金的目標範圍，以通過衰退將通脹「擠出經濟」，預計衰退將在2023年下半年發生。
國金證券提供的幾張圖表，指出石油供應增加有限，但出行增加明顯，即供不應求，論證了這個可能性。見圖7-16。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

招商證券認為，10年期席勒周期調整市盈率倒數與10年期美債收益率差值反映的風險溢價僅為0.08%。在無風險溢價保護、加息縮表持續、經濟下行壓力加劇的背景下，美股仍將持續高波動，在加息週期正式結束前大概率仍有一跌。

 

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

相關文章

專訪滙豐私銀范卓雲 增持港股 聚焦國策受惠板塊
今日
專訪滙豐私銀范卓雲 增持港股 聚焦國策受惠板塊

你可能感興趣

專訪滙豐私銀范卓雲 增持港股 聚焦國策受惠板塊
今日 00:01
專訪滙豐私銀范卓雲 增持港股 聚焦國策受惠板塊

最新專欄文章

【成交拆解】新東方在綫大戶離場
今日
【成交拆解】新東方在綫大戶離場
【通脹殺局】美銀：美股要跌到今年10月 (第四版)
2022/06/15
【通脹殺局】美銀：美股要跌到今年10月 (第四版)
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情
2022/06/10
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情
【流量見頂】阿里巴巴美團需要修練內功（第三版）
2022/05/30
【流量見頂】阿里巴巴美團需要修練內功（第三版）
【壓頂解密】絆倒騰訊 網易 阿里 美團的關鍵數字（第三版）
2022/04/19
【壓頂解密】絆倒騰訊 網易 阿里 美團的關鍵數字（第三版）
美股 加息 縮表 標準普爾500指數 鮑威爾 失業率 通脹

上一篇文章

【美股前瞻】中金：美股波動市料延至年底

下一篇文章

【成交拆解】新東方在綫大戶離場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版