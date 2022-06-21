【成交拆解】新東方在綫大戶離場（第二版)

招商證券認為，市場當前對於新東方在綫的直播帶貨外推假設過於激進，將其下調至中性評級。

最近幾周，中國教培公司幾乎全部鹹魚翻生。

其中，新東方在綫 （01797） 的漲勢最猛，最高價比月內創出的2.85港元歷史最低暴漲 10 倍，最新總市值250億港元。

新東方在綫旗下的東方甄選董宇輝直播間，透過直播帶貨方式取得突破，從GMV（人民幣成交總金額．下同）數據來看，東方甄選直播帶貨近30日突破3.1億元，僅6月16日一天，觀看人次就超過6000萬，一日GMV高達6880萬元，從6月13日到6月17日，5天的GMV突破了2億元。

內地天風證券表示，「從近幾日GMV及粉絲增長看，保守預期穩態日均GMV 3000萬元人民幣左右，年GMV或在100億左右，考慮到自帶流量及資源傾斜、自有品牌佔比提升等，淨利率或在5%左右，預計年淨利5-7億，預計FY2022-24收入為6.5/13.8/18億元。」

然而，招商證券並不認同這個觀點，決定下調新東方在綫的評級和目標價，認為市場對於新東方在綫的直播帶貨過於激進，將其下調至中性評級。

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另外，從Wind的資料可見，大成交的背後，外資清一色投反對票，接近清倉式減持，包括大摩、摩通、花旗等等，見圖。接貨方僅為中證登（深），即係深港通。那麼，你相信誰呢？有大吃大，在下相信外資。

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