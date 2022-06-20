【美股前瞻】中金：美股波動市料延至年底

美國儲局接連加息，日前宣布加息0.75厘，加幅為1994年以來最大。加息步伐升温，令美股走勢波動，美股標指及納指於周四分別跌3%及4%。說明市場憂慮美聯儲局過快加息後可能引發更快的衰退。

中金認為，基於增長、緊縮和通脹的約束，預期第三季市場仍將面臨一個緊繃的局面，美股市場維持震盪偏弱格局，在出現轉機前可能還不是趨勢逆轉。

盡管聯儲局主席鮑威爾議息會議後的新聞發布會上表示，主動引導衰退並不會是美聯儲的主觀意願，但實際的情況是，快速加息所帶來的利率抽升，本來就會通過金融條件收緊來抑制需求，例如最為典型的例子就是房貸利率伴隨著緊縮預期快速上行，目前已經對成屋和新屋銷售產生了明顯的抑制效果。在此過程中，美股企業盈利的放緩也是大方向。

中金指出，在貨幣緊縮的過程中，加上當前高通脹對消費需求的抑制、高庫存對企業利潤率的擠壓，增長趨緩的大方向恐怕是難以避免的。而根據歷史經驗看，利率倒掛後也可能對應後續衰退的來臨；另一方面，企業實際融資成本一般要超過投資回報率250個點子以後衰退壓力增加，目前來看可能對應年末或者明年初。

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