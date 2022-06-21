靜觀大市 零售板塊宜忍手

美國聯儲局於上周決定落重藥治通脹，效果有多大仍然有待觀察。在這段煎熬期，大市波幅實在難料，除了抗跌力較高的股票，其餘的股份筆者都不太看好，宜減少操作。在消費趨向欠佳的大環境之下，零售板塊更要避之則吉。

專訪滙豐私銀范卓雲 增持港股 聚焦國策受惠板塊【下一頁】

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市場對於美國經濟陷入衰退的預測不斷，華爾街市場的表現明顯受壓。標普500指數一周重挫5.8%，創下2020年3月疫情爆發引發市場震盪以來最大單周跌幅；道指累跌4.8%，為2020年10月以來最差單周表現；以科技股為主的納指亦累跌4.8%。

事實上，一遍悲觀情緒正操控著美股市場，野村最新發表報告稱，美國經濟於今年第四季可能會陷入溫和的衰退。該行將美國今年實際GDP增長預測由2.5%下調至1.8%；預計明年GDP將萎縮1%，之前的預期為增長1.3%。筆者亦預料接下來與經濟相關的負面消息接踵而至，故散戶在本月餘下的時間宜靜心等待。

值得留意的是，在通脹情況爆標的情況下，目前美國消費者的信心每況愈下，加上能源和食品供應受到干擾的情況變差，全球經濟增長的前景或將惡化。本周五公佈的消費者情緒指數亦可提供進一步的線索，反映出美國本土需求會否放緩，以致通脹有望下行。由於現時消費狀況備受矚目，在前景未明朗下，零售相關的股份壓力頗大。

美國總統拜登於6月18日表示，計劃在短時間內與中國國家主席習近平通話，並考慮是否放寬部分特朗普時期對華實施的關稅。在經濟面對極大考驗之時，若能於中美貿易戰層面緩一緩，都不失為一件好事，皆因以加息來打壓通脹的效果需時兌換。不過，現階段拜登只是「放風」將展開商討，要有後續的實際行動才算數。

美國聯儲局主席鮑威爾誓言不惜一切壓抑通脹，在迅速加息的前提下，企業盈利勢必受損。筆者建議散戶持盈保泰，不要貿然入市或離場。

若堅持要買貨，就要以穩中求勝為宗旨，挑選抗跌力高的股票，例如有「國民保險」之稱的聯合健康集團（美：UNH）、北美最大的廢棄物處理公司Waste Management（美：WM），以及軍工股洛歇馬丁Lockheed Martin（美：LMT）均是筆者的心水之選。

他們的基本面「夠穩」，且有一定派息能力，可以成為投資者股票組合入面其中一間用作保守、增值的公司。鍾情科技股的投資者，則可考慮微軟（美：MSFT）、蘋果（美：APPL）等科技龍頭，他們的前景正面，而且價格處於較低水平，可入市作中長線部署。

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