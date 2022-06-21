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【捉緊機遇】內房銷售數據好轉 受惠板塊逐個數（附券商目標價）

名家專區 09:03 2022/06/21

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5月內房銷售數據公布，售櫢數字回升，刺激相關港股股價。同時，內房板塊利好，亦勢必帶動家電、物業管理等有關板塊，投資者可留意海爾智家 （06690） 、碧桂園服務 （06098）

專訪滙豐私銀范卓雲 增持港股 聚焦國策受惠板塊【下一頁

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5月數據好轉

5月份內房銷售額按年降幅收窄，表現開始恢復。今年5月全國商品房銷售面積和金額按年降幅較4月收窄各7.2及8.9個百分點。6月以來改善勢頭仍在延續，4月及5月60城新房成交面積按年下滑57%及51%，對比6月1至14日按年下滑42%，按月上升40%。

5月分銷售總建築面積（GFA）與房屋銷售價值按年分別下降32%和38%，與4月份相比，降幅按年進一步收窄（分別為按年-39%和-47%）。房屋銷售數據料於5月下旬觸底。

內房股價升

四大藍籌內房，龍湖 （00960） 、碧桂園 （02007） 、華潤置地 （01109） 、中海外 （00688） 在6月20皆錄得升幅，華潤置地與中海外升幅較大，但龍湖、碧桂園距離3月最高位尚有一定距離，或許有更大的升值潛力。

利好政策扶持

5月份多地陸續就樓市出台鬆綁措施，在調整限購、降低首付比例等方面皆給予樓市支持。據中原地產研究院統計，單月累計超過68個城市發布穩樓市政策。據中指研究院數據指，僅5月單月，排名前百的房企銷售額均值為58.6億元，較4月份的50.9億元有所上漲。今年1至5月，銷售額超千億房企只有3間，較去年同期減少12家；超百億房企70間，較去年同期減少48間。

從需求端的角度來看，後續政策空間的方向分別是：

  • 1.房貸利率的繼續下行；
  • 2.政策進一步向高能級城市非核心區域蔓延；
  • 3.進一步降低首付比例。

華泰證券預計，內房板塊將迎來基本面逐步復甦及政策利好共振的階段，在前期調整過後有望迎來新一輪行情，看好強信用房企銷售和拿地先於行業復甦、強於行業復甦帶來的投資機會。

（不斷更新）

報告來源：中金、華泰

編輯：陳文政

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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