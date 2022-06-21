【大市前瞻】建銀領先指標  恒指拐點已現

恒指昨日收21163點，較去年下跌一成；2月最高見25050點，3月最低見18235點，年内高低波幅6815點，最低位反彈至今達16%。建銀國際6月策略報告指出，港股3月已現拐點，透過建銀國際香港流動性指數與恒指累計差值（該指數），顯示2022年3月是一個轉折點，因為差值進一步擴大。



該指數作為市場轉向的領先指標，其組成反映了影響香港市場流動性的各個因素，包括︰

1）利率變化（LIBOR-HIBOR息差）；

2）滙率變化（人民幣12個月升值預期、美元對港元率、美元指數）；

3）市場波動（芝加哥期權交易所市場波動指數、恒生指數波幅指數）；

4）風險溢價（收益率差）；

5）港股通南下資金淨流入；

6）其他新興市場資金流動性（印度、韓國）；

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