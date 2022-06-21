【中國經濟】疫後消費首戰 618購物節探路刺激政策 中國 08:00 2022/06/21 分享： 分享： 剛剛過去的週末是今年「618」，作為京滬春夏疫情高峰過去之後的首個網絡購物節，站在消費和經濟的關鍵路口，今年「618」具有消費復蘇的指徵意義，也肩負為下一步刺激政策探路的重任。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 受疫情封控衝擊 上海首五月消費、投資按年跌約兩成 2022/06/17 受疫情封控衝擊 上海首五月消費、投資按年跌約兩成 官媒：工信部研出台新一輪超常規穩增長政策 拉動消費 2022/06/20 官媒：工信部研出台新一輪超常規穩增長政策 拉動消費 疫情衝擊消費 內地618購物節現增長疲態？ 2022/06/19 疫情衝擊消費 內地618購物節現增長疲態？ 你可能感興趣 受疫情封控衝擊 上海首五月消費、投資按年跌約兩成 12:37 2022/06/17 受疫情封控衝擊 上海首五月消費、投資按年跌約兩成 官媒：工信部研出台新一輪超常規穩增長政策 拉動消費 11:13 2022/06/20 官媒：工信部研出台新一輪超常規穩增長政策 拉動消費 疫情衝擊消費 內地618購物節現增長疲態？ 19:01 2022/06/19 疫情衝擊消費 內地618購物節現增長疲態？ 網上購物 網購平台 財政政策 經濟數據表現 電子消費券 京東集團—SW（09618） 疫情 商品 經濟 補貼