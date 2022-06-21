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【中國經濟】疫後消費首戰 618購物節探路刺激政策

中國 08:00 2022/06/21

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剛剛過去的週末是今年「618」，作為京滬春夏疫情高峰過去之後的首個網絡購物節，站在消費和經濟的關鍵路口，今年「618」具有消費復蘇的指徵意義，也肩負為下一步刺激政策探路的重任。

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