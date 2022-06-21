中央調控煤價 潤電盈利復甦 名家專區 2022/06/21 分享： 分享： 港股連續兩日反彈，處於待變前夕，留意今個「七一」前後有否炒作空間。至於夏天已到，內地用電量將逐步進入高峰，中央已經調控煤價再加上推動可再生能源，華潤電力（00836）今年盈利可以報復式反彈，股價有望完 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【節氣等爆】恒指210不死 夏至後望衝220（第三版） 2022/06/20 【節氣等爆】恒指210不死 夏至後望衝220（第三版） 中字股實力談 - 家佳康抵買 今年虧轉盈 2022/06/17 家佳康抵買 今年虧轉盈 中字股實力談 - 【走資停不了】金管局狂接港元 恒指再失二萬一（第四版） 2022/06/16 【走資停不了】金管局狂接港元 恒指再失二萬一（第四版） 中字股實力談 - 中金穩增長 估值料上調 2022/06/16 中金穩增長 估值料上調 中字股實力談 - 【618殺到】科網股起哄 阿里京東美團鐵三角（第四版） 2022/06/15 【618殺到】科網股起哄 阿里京東美團鐵三角（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 風能 華潤電力（00836） 阿里巴巴－SW（09988） 板塊