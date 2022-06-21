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中央調控煤價 潤電盈利復甦

名家專區 2022/06/21

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港股連續兩日反彈，處於待變前夕，留意今個「七一」前後有否炒作空間。至於夏天已到，內地用電量將逐步進入高峰，中央已經調控煤價再加上推動可再生能源，華潤電力（00836）今年盈利可以報復式反彈，股價有望完

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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