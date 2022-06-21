瑞士百達：投資房產對冲通脹 名家專區 2022/06/21 分享： 分享： 在通脹升溫的環境下，房地產投資可提供有吸引力的回報。高瀚鳴（Zsolt Kohalmi）瑞士百達另類投資顧問房地產部全球主管兼聯席首席執行官指出，物價急升現已成為全球關注的問題。隨着通脹升溫，投資者的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 高瀚鳴（Zsolt Kohalmi） 瑞士百達另類投資顧問全球房地產主管兼聯席行政總裁 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 光銀林樵基：美聯儲7月仍需加息75點子 2022/06/17 光銀林樵基：美聯儲7月仍需加息75點子 專訪 - 瑞士百達陳東︰消費復甦存兩大阻力 2022/06/16 瑞士百達陳東︰消費復甦存兩大阻力 普徠仕：亞洲固定收益資產吸引 2022/06/15 普徠仕：亞洲固定收益資產吸引 施羅德Keith Wade：美國高通脹期拉長 2022/06/14 施羅德Keith Wade：美國高通脹期拉長 瑞銀：中國供應鏈主導地位難被撼動 2022/06/10 瑞銀：中國供應鏈主導地位難被撼動 英國 行業 通脹 酒店 物業 加息 地產 可持續發展 投資銀行 宏觀分析