瑞士百達：投資房產對冲通脹

在通脹升溫的環境下，房地產投資可提供有吸引力的回報。高瀚鳴（Zsolt Kohalmi）瑞士百達另類投資顧問房地產部全球主管兼聯席首席執行官指出，物價急升現已成為全球關注的問題。隨着通脹升溫，投資者的

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