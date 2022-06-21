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瑞士百達：投資房產對冲通脹

名家專區 2022/06/21

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在通脹升溫的環境下，房地產投資可提供有吸引力的回報。高瀚鳴（Zsolt Kohalmi）瑞士百達另類投資顧問房地產部全球主管兼聯席首席執行官指出，物價急升現已成為全球關注的問題。隨着通脹升溫，投資者的

...

撰文 : 高瀚鳴（Zsolt Kohalmi） 瑞士百達另類投資顧問全球房地產主管兼聯席行政總裁

欄名 : 名家觀點

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