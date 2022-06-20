寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非

烏克蘭戰爭中，歐洲國家對俄羅斯口頭上兇狠，但對俄羅斯天然氣卻是難離難捨，欲斷難斷，尤其歐洲經濟火車頭德國，拖延提供武器，為輿論所訕笑，引發各國網民以此為題材發揮創意，想出不少令人拍案叫絕的二次創作。

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