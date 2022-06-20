寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非 國際 22:47 2022/06/20 分享： 分享： 烏克蘭戰爭中，歐洲國家對俄羅斯口頭上兇狠，但對俄羅斯天然氣卻是難離難捨，欲斷難斷，尤其歐洲經濟火車頭德國，拖延提供武器，為輿論所訕笑，引發各國網民以此為題材發揮創意，想出不少令人拍案叫絕的二次創作。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 富國緊閉門戶阻難民 不遣返原則淪空談？ 2022/06/17 富國緊閉門戶阻難民 不遣返原則淪空談？ 普京力阻持久戰 削供氣施壓歐洲 2022/06/19 普京力阻持久戰 削供氣施壓歐洲 脫歐協議再做文章 老調重彈屬下策？ 2022/06/17 脫歐協議再做文章 老調重彈屬下策？ 約翰遜要自救 減稅實屬上策 2022/06/15 約翰遜要自救 減稅實屬上策 約翰遜幸保相位 惡夢才真正開始 2022/06/14 約翰遜幸保相位 惡夢才真正開始 你可能感興趣 富國緊閉門戶阻難民 不遣返原則淪空談？ 16:05 2022/06/17 富國緊閉門戶阻難民 不遣返原則淪空談？ 普京力阻持久戰 削供氣施壓歐洲 22:18 2022/06/19 普京力阻持久戰 削供氣施壓歐洲 脫歐協議再做文章 老調重彈屬下策？ 20:56 2022/06/17 脫歐協議再做文章 老調重彈屬下策？ 最新專欄文章 油價失控 「植物汽油」成救星？ 今日 油價失控 「植物汽油」成救星？ 國金札記 - 美欲迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 今日 美欲迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 國金札記 - 寒冬隨時無暖氣 德務實無可厚非 2022/06/21 寒冬隨時無暖氣 德務實無可厚非 國金札記 - 俄羅斯力阻持久戰 減少供氣施壓歐洲 2022/06/20 俄羅斯力阻持久戰 減少供氣施壓歐洲 國金札記 - 脫歐協議再做文章 老調重彈未必下策 2022/06/17 脫歐協議再做文章 老調重彈未必下策 地緣政治 政治 經濟 戰爭 煤 天然氣 電力 歐洲 德國