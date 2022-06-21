中環核心區超級甲廈 變得「抵租」? 名家專區 14:00 2022/06/21 分享： 分享： 疫情令商廈租金整體回調，過往中環租金處歷史高位，出現機構「去中環化」，把總部遷出中環以省成本，但隨着租金差距收窄，機構遷出意慾較以往低。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 商廈入伙潮殺到 租金更難升 2022/01/20 商廈入伙潮殺到 租金更難升 高息房託待添新商廈！ 2022/03/25 高息房託待添新商廈！ 商廈疫後新布局 2022/04/14 商廈疫後新布局 最多甲級商廈落成區 你估到嗎？ 2022/05/25 最多甲級商廈落成區 你估到嗎？ 你可能感興趣 商廈入伙潮殺到 租金更難升 10:00 2022/01/20 商廈入伙潮殺到 租金更難升 高息房託待添新商廈！ 02:30 2022/03/25 高息房託待添新商廈！ 商廈疫後新布局 01:00 2022/04/14 商廈疫後新布局 最新專欄文章 專家樓論 - 放盤量攀升 兩個原因 今日 放盤量攀升 兩個原因 專家樓論 - 關鍵的2.5厘 2022/06/20 關鍵的2.5厘 專家樓論 - 香港「真」加息周期 2022/06/17 香港「真」加息周期 專家樓論 - 呼吸PLAN之後 先住後付都出事 2022/06/16 呼吸PLAN之後 先住後付都出事 專家樓論 - 樓價升幅 愈估愈窄 2022/06/15 樓價升幅 愈估愈窄 物業出租 中環 投資銀行 商廈 金融 金融機構