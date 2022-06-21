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中環核心區超級甲廈 變得「抵租」?

名家專區 14:00 2022/06/21

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疫情令商廈租金整體回調，過往中環租金處歷史高位，出現機構「去中環化」，把總部遷出中環以省成本，但隨着租金差距收窄，機構遷出意慾較以往低。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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