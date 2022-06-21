寒冬隨時無暖氣 德務實無可厚非 名家專區 2022/06/21 分享： 分享： 烏克蘭戰爭中，歐洲國家對俄羅斯口頭上兇狠，但對俄羅斯天然氣卻是難離難捨，欲斷難斷，尤其歐洲經濟火車頭德國，拖延武器供應，為輿論所訕笑，引發各國網民以此為題材發揮創意，想出不少令人拍案叫絕的二次創作。 筆 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非 2022/06/20 寒冬無暖氣致命 德務實無可厚非 國金札記 - 俄羅斯力阻持久戰 減少供氣施壓歐洲 2022/06/20 俄羅斯力阻持久戰 減少供氣施壓歐洲 普京力阻持久戰 削供氣施壓歐洲 2022/06/19 普京力阻持久戰 削供氣施壓歐洲 國金札記 - 脫歐協議再做文章 老調重彈未必下策 2022/06/17 脫歐協議再做文章 老調重彈未必下策 國金札記 - 約翰遜要自救 減稅實屬上策 2022/06/16 約翰遜要自救 減稅實屬上策 德國 天然氣 歐洲 俄羅斯 烏克蘭 天氣 電力 碳中和 發電量