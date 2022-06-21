高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？ 名家專區 2022/06/21 分享： 分享： 中共中央總書記、國家主席習近平七一是否來港，仍未確定，但各方已做好準備，出席七一活動的港府司局長高官，7天隔離安排終於敲定，只需入住酒店2天，其餘5天可住在家中、及繼續返工，但住所和辦公場所要進行「點 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李班子打團隊波 老拍檔熟絡互補 2022/06/20 李班子打團隊波 老拍檔熟絡互補 有政戲 - 一朝天子一朝臣 李家超班子3大特色 2022/06/17 一朝天子一朝臣 李家超班子3大特色 有政戲 - 李家超班子成型 舊人主導可速開工 2022/06/16 李家超班子成型 舊人主導可速開工 有政戲 - 出席七一慶典 須「4+3」在家及酒店隔離 2022/06/15 出席七一慶典 須「4+3」在家及酒店隔離 有政戲 - 嚴陣迎七一 議員收禁令防染疫 2022/06/14 嚴陣迎七一 議員收禁令防染疫 傅流螢 習近平 七一回歸 李家超 香港 疫情 酒店 隔離檢疫