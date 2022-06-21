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高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？

名家專區 2022/06/21

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中共中央總書記、國家主席習近平七一是否來港，仍未確定，但各方已做好準備，出席七一活動的港府司局長高官，7天隔離安排終於敲定，只需入住酒店2天，其餘5天可住在家中、及繼續返工，但住所和辦公場所要進行「點

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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疫情升礙慶回歸 重症屏障須加固

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