高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？

中共中央總書記、國家主席習近平七一是否來港，仍未確定，但各方已做好準備，出席七一活動的港府司局長高官，7天隔離安排終於敲定，只需入住酒店2天，其餘5天可住在家中、及繼續返工，但住所和辦公場所要進行「點

...