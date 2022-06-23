【拆解炒燶期電】中電澳洲炒燶「期電」元朗再起火 股價14連跌驚見6年新低（第三版）

藍籌公用股中電 （00002） 罕見發盈警，指因旗下澳洲電廠炒燶「期電」，截至5月底虧損約72億元，影響集團同錄約37億元虧損。有大行即時調低中電目標價3成，中電周三急瀉7%後，繼續連日尋底，今早逆市再跌近1%，再創6年新低。

中電旗下澳洲電廠EnergyAustralia作為電力市場供應者，沽出遠期合約瑣定利潤原為正常商業運作。即使不符會計上對沖要求，要為短期價格波動以虧損項目在損益表上反映，待到期按合約交電時對沖自動解除，虧損撥備理應作盈利撥回。惟澳電兩間電廠期間卻分別意外停運，以及受煤炭供應商交貨不足影響發電量，因而在市場高價購電補倉，實際虧損未知。元朗電橋火警意外引發大停電，亦進一步削弱投資情緒。

以今早低位計，中電現價股息率升至約4.8%，並為少數派發季度息的藍籌股，看似有一定吸引力。惟中電盈警未有交待帳面虧損以外，在市場高價冚倉涉資金額多少，以及澳洲旗下兩電廠的復工及產量復常的進度如何，亦未交待今次預期季息每股0.63元，以及全年派息金額會否受影響，投資者自然難以安心。

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