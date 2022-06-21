  • 29°C
香港時間 : 2022621日 (週二) 23:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拆解炒燶期電】中電澳洲炒燶「期電」高價補倉 浮虧恐坐實大行狠削目標價（第二版）

名家專區 23:00 2022/06/21

分享：

分享：

藍籌公用股中電 （00002） 罕見發盈警，指因旗下澳洲電廠炒燶「期電」，截至5月底虧損約72億元，影響集團同錄約37億元虧損。有大行即時調低中電目標價3成，中電午後急瀉最多8%，不單為表現最差藍籌，股價更創逾2年新低。

中電旗下澳洲電廠EnergyAustralia作為電力市場供應者，沽出遠期合約瑣定利潤原為正常商業運作。即使不符合計上對沖要求，要為短期價格波動以虧損項目在損益表上反映，待到期按合約交電時對沖自動解除，虧損撥備理應作盈利撥回。惟澳電兩間電廠期間卻分別意外停運，以及受煤炭供應商交貨不足影響發電量，因而在市場高價購電補倉，實際虧損未知，盈警通告亦未交代對派息會否有影響。

以今早低位67.95元計，中電現價股息率升至約4.6%，並為少數派發季度息的藍籌股，看似有一定吸引力。惟中電盈警未有交待帳面虧損以外，在市場高價冚倉涉資金額多少，以及澳洲旗下兩電廠的復工及產量復常的進度如何，亦未交待今次預期季息每股0.63元，以及全年派息金額會否受影響，投資者自然難以安心。

    點擊圖片放大
    +2

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【沽空倉新高】618銷售不似預期 京東累積空倉偷步創新高（第三版）
今日
【沽空倉新高】618銷售不似預期 京東累積空倉偷步創新高（第三版）
【中概股吸資】十大中概股齊較ADS大高水 資金轉投中資科技股（第二版）
2022/06/17
【中概股吸資】十大中概股齊較ADS大高水 資金轉投中資科技股（第二版）
【美息急升】拆解美加息0.75厘28年來最急 市場支持為何短暫?（第二版）
2022/06/16
【美息急升】拆解美加息0.75厘28年來最急 市場支持為何短暫?（第二版）
【高息股動向】拆解電盈「大刁」售產套現48億 9厘股息望再升?（第二版）
2022/06/15
【高息股動向】拆解電盈「大刁」售產套現48億 9厘股息望再升?（第二版）
【科網股反彈】美聯儲議息結果前ATMXJ齊彈 阿里重越大型下降軌（第二版）
2022/06/15
【科網股反彈】美聯儲議息結果前ATMXJ齊彈 阿里重越大型下降軌（第二版）
個股分析 港股 疫情 發電量 沽出 盈警 澳洲 公用股 藍籌股

下一篇文章

中環核心區超級甲廈 變得「抵租」?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版