【經濟前瞻】中國經濟反彈力度  法巴指受制4大因素

內地疫情反覆，市場關注對經濟的影響。盡管預期內地當局續推行扶持政策以支持經濟反彈，惟大行法巴認為，2022年下半年中國的經濟增長反彈力度較2020年下半年弱得多，因為疫情清零政策將繼續限制活動並削弱購買力。

由於新一輪疫情在爆發，內地以嚴格封區的措施以防控疫情，因而自3月中旬以來增長放緩的嚴重程度震驚了金融市場。雖然國務院致力於防止產出進一步下降，但額外措施有限。

盡管清零政策仍然是主要的政治原則，但關鍵是要阻止地方政府施加過度的限制。因此，中央政府將穩增長、保企業、保就業的目標作為「二十大」考核的關鍵績效指標。這些政策努力似乎在推動地方政府恢復工業生產、服務業、運輸物流和出口方面的活動方面發揮了作用。

然而，鑑於零疫情政策持續，法巴預期2022年的中國增長率僅為3.7%，低於市場普遍預期的4%以上。至於2023年，則有望回升至6%。法巴指出，新一輪疫情以及隨之而來的防控措施，在各方面都嚴重打擊內地經濟，包括生產及需求範疇。更嚴重的是，疲軟的經濟活動導致失業大增，5月份31個主要城市的失業率升至6.9%。其中16-24歲的失業率升至18.4%的歷史高位。

對於經濟情況，總理李克強曾表示仍致力於在第2季實現GDP正增長，甚至希望於第3季可見增長力度反彈到5%至6%的範圍內。不過法巴認為這預期未必能實現，並指出4大因素限制短期中國經濟增長。

1. 清零政策持續

由Omicron傳染力高，感染複發是不可避免的，將會導致受影響地區的進一步封鎖和限制，以及制約政策刺激的有效性。這種情況可能會一直持續到深秋「二十大」會議，盡管嚴格的限制措施可能會有所緩解。

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